Vogliamo bruciare calorie ma senza considerare l’idea di andare in palestra? Si può fare!

Esistono, infatti, alcune strategie che ci permettono di consumare calorie, anche molte, con attività alternative.

Infatti, la palestra non è l’unico campo di battaglia in cui combattere i chili superflui. Tutto il mondo che ci circonda è il ring perfetto per mettere al tappeto cellulite, pancetta e maniglie dell’amore.

Vediamo insieme, allora, come bruciare calorie senza praticare sport.

Le pulizie di casa

Pulire i vetri e lavare i pavimenti, ottime alternative al fitness, ci permettono di tenere la casa pulita consumando fino a 300 calorie ogni ora.

Portare il cane a spasso

Portare il proprio cane a spasso fa bruciare anche 300 calorie all’ora. Approfittiamo di questa incombenza per fare delle lunghe passeggiate in mezzo al verde: è un toccasana per la salute.

Creare un angolo di orto sul balcone

Un’ottima idea sarebbe intraprendere l’attività di giardinaggio o coltivare il proprio piccolo orto. Può bastare persino un balcone minuscolo.

Sembra, infatti, che tre ore dedicate a prendersi cura di fiori e piante abbiano lo stesso effetto di un’ora di attività fisica intensa.

Lavorando con terra, semi e paletta si può arrivare a consumare addirittura 400 kcal in un’ora.

Fare l’hula hoop

L’hula hoop è uno dei giochi più divertenti che esistano ed è un po’ come tornare bambini. Si possono bruciare fino a 380 kcal all’ora.

Fare le scale

Prendere l’abitudine di salire e scendere le scale ogni giorno, abbandonando l’ascensore, ci permette di tonificare gambe e glutei con ottimi risultati.

È un vero e proprio allenamento ed è chiamato stair workout. Ed è un’attività sempre più diffusa anche in molti centri sportivi.

Usare la bicicletta

È un’ottima scelta dal punto di vista ambientale, ma è anche un’ottima strategia per tenersi in forma.

Quest’attività fisica, infatti, coinvolge tutti i muscoli del corpo. Non si allenano, cioè, solo le gambe, ma anche gli addominali, i dorsali, le spalle, le braccia e i glutei.

