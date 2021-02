Un periodo di lavoro intenso, un cambiamento importante, gravi difficoltà economiche, gravidanza e parto sono tutti eventi che generano stress.

I ritmi frenetici, la pressione delle cose da fare e le responsabilità ci assalgono quotidianamente. Per questo il nostro organismo viene messo a dura prova tanto al livello fisico quanto mentale.

I sintomi sono: stanchezza, depressione, insonnia, tensioni muscolari, nervosismo e problemi digestivi.

I rimedi naturali contro lo stress

È molto importante capire quali siano i rimedi naturali contro lo stress.

Ciò che mangiamo è fondamentale per arginare lo stress. Seguendo una dieta sana e bilanciata, ci assicuriamo la giusta assimilazione di minerali e vitamine.

Andranno esclusi i cibi confezionati. Quelli ricchi di zuccheri e dolcificanti.

Prediligiamo cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine di oliva e verdura. Così facendo forniremo all’organismo tutti i nutrienti, le vitamine e i sali minerali necessari a recuperare le energie.

Dai fiori di bach al prendersi cura dei propri piedi

Sono molti altri ancora i rimedi naturali contro lo stress.

a) Fiori di Bach: un rimedio efficace per sostenere l’organismo in condizioni di stress psicofisico.

b) Oli essenziali ed aromaterapia: scegliendo le essenze giuste per un massaggio rilassante o un bagno aromatico, possiamo allentare le tensioni.

L’alloro, per esempio, riattiva le energie, rafforza la memoria e migliora la concentrazione. Placa inoltre l’ansia e le paure. Aumentando la fiducia in se stessi.

Il bergamotto calma la mente e contrasta la depressione. Sciogliendo i blocchi psicologici. La menta rinfresca e rigenera la psiche. Favorendo la concentrazione in caso di studio e lavoro intellettuale.

c) Meditare: la meditazione è un grande alleato contro qualsiasi forma di stress. In particolare lo yoga aiuta a ritrovare la calma ed aumenta il vostro self control.

d) Prendersi cura dei propri piedi: quando i nervi sono a fior di pelle può funzionare anche la riflessologia plantare. È un massaggio in grado di stimolare le migliaia di terminazioni nervose che si trovano sulla pianta del piede. Migliora anche la circolazione del sangue, il drenaggio linfatico e la funzionalità del sistema endocrino.