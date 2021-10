La zucca è un ortaggio dal sapore particolarmente delicato, tipico per periodo autunnale, molto amato e apprezzato in cucina anche dai più piccini.

È un ortaggio che possiamo abbinare a diverse ricette sia dolci che salate, rendendole anche molto colorate grazie al suo colore arancione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si sconsiglia di comprare una zucca intera perché è davvero grande, quindi, salvo nuclei familiari numerosi, difficilmente riusciremo a consumarla tutta.

Quindi per risparmiare ed evitare inutili sprechi possiamo conservarla, così da averla sempre a disposizione all’occorrenza.

Pochi sanno che per conservare la zucca basta questa geniale mossa che stupirà tutti

La zucca che andremo a preparare sarà ideale da servire sui crostini per un delizioso aperitivo abbinato ad un tagliere di salumi e formaggi.

Inoltre, in questo periodo sarà curioso anche conoscere la ricetta della nonna per conservare le melanzane rendendole gustose e stuzzicanti per tutte le occasioni.

In questo articolo sveleremo come preparare la zucca sott’olio, rendendola gustosa e saporita anche grazie all’utilizzo del peperoncino e dell’aglio.

L’aglio, oltre che in ambito culinario, può anche essere utilizzato per eliminare facilmente gli afidi dall’orto e dalle piante in modo naturale.

Dopo aver pulito e sbucciato 3 kg di zucca, tagliamola a fettine sottili.

Dopodiché versiamo in un contenitore un litro di aceto di vino ed un bicchiere di zucchero.

Successivamente aggiungiamo al composto anche un bicchiere sale, misceliamo il tutto e aggiungiamo finalmente le fette di zucca.

Lasciamo il composto a macerare, mescolando a tratti, per un giorno interno e trascorso il tempo necessario preleviamolo la zucca e scoliamola.

Lasciamola poi asciugare su di un canovaccio pulito a disposizione per una notte intera.

Prepariamo quattro vasetti che avremo precedentemente sterilizzato e sbucciamo 3 spicchi d’aglio che taglieremo finemente.

Procediamo spostando la zucca in una ciotola ed unendo l’aglio preparato, dell’origano e del peperoncino a seconda di quanto vorremo rendere la nostra zucca gustosa.

Infine, posizioniamo alla base dei nostri vasetti la zucca che dovremo ricoprire totalmente con l’olio fino a riempimento.

Sigilliamo i coperchi e spostiamo i vasetti preparati in un luogo lontano da fonti di calore, così saranno pronti per essere conservati per sei mesi.

Pochi sanno che per conservare la zucca basta questa geniale mossa che stupirà tutti e che renderà questo ortaggio ancora più gustoso.