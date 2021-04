Decorare il nostro giardino con piante e fiori è un hobby che ripaga tutto l’impegno e il duro lavoro profuso.

Chi si dedica al giardinaggio lo sa, il pericolo è sempre dietro l’angolo, nonostante le cure ed attenzioni che gli riserviamo.

Uno dei peggiori problemi che possiamo incontrare è quello degli afidi, i pidocchi delle piante, molto dannosi e fastidiosi.

Se siamo abituati ad utilizzare prodotti chimici, in questo articolo sveleremo che esistono rimedi naturali a portata di mano e che ci faranno risparmiare denaro.

In pochi sanno che basta questo alimento per eliminare facilmente gli afidi dall’orto e dalle piante, andiamo a scoprirlo.

Aglio

Questo alimento è conosciuto e utilizzato comunemente da tutti noi, oltre ad insaporire le pietanze ha anche strepitose proprietà benefiche.

Può inaspettatamente esserci di aiuto anche di fronte a questa problematica, infatti è un ottimo antiparassitario naturale.

Per prima cosa ci aiuta a prevenire l’arrivo degli afidi e di conseguenza a proteggere sia le piante dell’orto sia a quelle in vaso.

Basterà semplicemente piantare degli spicchi d’aglio intorno alla base delle piante in vaso o tra le file degli ortaggi nell’orto.

In merito a questo ci sono tre opzioni:

a) fare delle incisioni sull’aglio per non farlo germogliare, tagliandolo o interrandolo per far sì che le radici assorbano i suoi componenti;

b) interrare alcuni spicchi d’aglio già germogliati che daranno vita a nuove piantine e allontaneranno gli afidi;

c) tritare l’aglio finemente e diluirlo in acqua; con uno spray e spruzziamo sulle foglie delle piante per allontanare questi parassiti.

Prevenzione

Come sappiamo, gli afidi possono colpire tutte le piante senza distinzioni.

La causa spesso e volentieri può essere il clima arido e secco, tipico delle stagioni più calde in arrivo.

Un rimedio naturale che previene il loro arrivo è rifornire regolarmente l’acqua alle piante.

Questa operazione, infatti, mantiene costante l’umidità della terra mandando via i parassiti.

Insomma, bastano piccoli accorgimenti per prevenire un grande problema; per questo è importante dedicargli sempre il tempo e le cure necessarie.