Le temperature scendono, le giornate sono sempre più corte e noi ricordiamo che si avvicina il termine ultimo per sostituire le gomme dell’auto. Per legge, il 15 novembre dovremo rimettere gli pneumatici invernali (a meno che non siamo muniti di gomme “quattro stagioni”). La finestra invernale durerà fino al 15 aprile.

Chi deve acquistarle o ri-acquistarle si troverà presto ad affrontare spese elevate. Il cambio gomme, infatti, può arrivare a costare anche 300 euro. Per fare la scelta più oculata, vediamo le migliori offerte sulle gomme invernali per avere il 100% d’affidabilità senza spendere un patrimonio. Come sempre, la classifica è stata stilata dagli esperti di Altroconsumo, dopo un test minuzioso sui più prodotti presenti sul mercato.

L’identikit degli pneumatici invernali perfetti

I test di Altroconsumo sono sempre molto scrupolosi. Nel caso delle gomme invernali, le hanno montate su diversi modelli di auto, rispettando la pressione indicata dal costruttore. Guidando le auto per circa 500 chilometri, hanno potuto testarle in varie condizioni d’asfalto: asciutto, bagnato, innevato, ghiacciato.

Su asfalto asciutto, gli esperti hanno testato l’aderenza della gomma in situazioni di stress, come accelerazione, curva e cambio di marcia. Ma anche in frenate molto brusche (da 100 km/h a 0) o quando la velocità superava i 150 km/h. Su asfalto innevato o ghiacciato, hanno misurato la trazione dello pneumatico, ovvero in che misura riuscisse a trasferire sul fondo la forza del motore. Il fondo stradale era settato costantemente tra 0 gradi e -15 gradi, così da apprezzare a pieno le performance delle gomme. Altri parametri fondamentali affinché una gomma invernale sia qualitativamente valida sono la durata, il rumore e il consumo. La durata è il tempo che impiega il battistrada a logorarsi. Il rumore è l’impatto che lo pneumatico ha sull’inquinamento sonoro, al contatto con l’asfalto. Il consumo, invece, è quello di benzina, che varia al variare del tipo di pneumatico montato.

Le migliori offerte sulle gomme invernali per avere il 100% d’affidabilità senza spendere un patrimonio

Sulla base dei parametri sopraelencati, Altroconsumo ha potuto stilare una classifica delle gomme invernali migliori sulla base di qualità e prezzo. Le scelte variano a seconda della grandezza delle gomme. Per le R15, sul podio abbiamo le Yokohama Buearth Winter V906 (48 euro), le Maxxis Premitra Snow WP6 (48 euro) e le Barum Polaris 5 (50 euro). Per le R27, invece, abbiamo le Linglong Green-Max Winter UHP (64 euro), le Sava Eskimo HP2 (85 euro) e le Toyo Observe S944 (87 euro). Poi le classifiche continuano (sono consultabili sul sito di Altroconsumo), fornendo molti spunti validi per acquisti oculati.

Approfondimento

