In estate si è soliti consumare molta frutta per rimanere freschi e leggeri durante le giornate di mare. In questo periodo ci si può sbizzarrire con varie tipologie di frutta da portare in spiaggia.

Fra queste citiamo il melone, le ciliegie, le albicocche e si può anche pensare di fare delle combinazioni nutrienti e fresche da portare con sé come bevanda. In particolare su questo tema noi della redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo già soffermati.

Esistono, però, anche dei frutti tipici del periodo estivo che possono portare dei grandi benefici che non tutti conoscono. Stiamo parlando delle prugne o Prunus domestica, appartenente alla famiglia delle Rosacee.

Le proprietà nutrizionali delle prugne

Le possiamo trovare fresche in particolare a fine estate ed inizio autunno mentre per tutto il resto dell’anno si possono consumare in altra forma. In questo caso parliamo delle prugne secche ed è facile capire, quindi, che è un frutto che può essere tranquillamente consumato tutto l’anno.

Possiede tantissimi benefici che andremo qui di seguito a spiegare ma pochi sanno che mangiare questo frutto estivo può farci avere un bellissimo fisico. Partendo dalle sue proprietà nutrizionali possiamo dire che in appena 100 g di prugne vi sono 42 calorie suddivise in 5% proteine, 2% lipidi, 93% carboidrati.

Inoltre, in soli 100 grammi vi sono tantissime vitamine, fra cui 5 mg di vitamina C, 190 di potassio, 14 mg di fosforo e 13 mg di calcio oltre a 0,2 mg di ferro.

È facile, quindi, intuire l’altissimo contenuto nutrizionale ma ciò che è incredibile sono le loro proprietà benefiche.

Pochi sanno che mangiare questo frutto estivo può farci avere un bellissimo fisico

Prima di tutto permettono una buona funzionalità intestinale e grazie alla vitamina C proteggono l’organismo grazie anche alle proprietà antiossidanti e i fitonutrienti.

La presenza della vitamina C, inoltre, aiuta ad assorbire il ferro e a migliorare il funzionamento delle difese immunitarie.

Infine, la parte che più ci interessa in quest’articolo, ovvero come le prugne possano permetterci di avere un bel fisico. Molto semplicemente, la presenza delle fibre all’interno del frutto fa si che gli zuccheri nel sangue vengano tenuti sotto controllo insieme al colesterolo.

In questo modo la prugna, se consumata nelle giuste quantità, permette di mantenere il peso forma.