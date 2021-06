È finalmente vicino il momento di concedersi il tanto meritato relax. Sul web, ogni giorno, migliaia di offerte di posti incantevoli, che ci confondono ancora di più. Ebbene, gli esperti di ProiezonidiBorsa sempre attenti alle esigenze dei Lettori più volte hanno descritto le meraviglie del nostro bel Paese. Come nell’articolo “Fenicotteri rosa e spiagge di borotalco non sono ai Caraibi ma in un economico paesino italiano assolutamente da vedere”.

Quest’oggi illustreranno le meraviglie di una località che ha ricevuto le 5 vele da Legambiente e Touring Club, grazie al suo straordinario litorale. Ovvero, la Baia di Chia, frazione del Comune Domus de Maria nel Sud della Sardegna. Sembrano i Caraibi ma è una località italiana pluripremiata per spiagge e mare mozzafiato. Qui si trovano immense distese di sabbia bianca e finissima con un mare color smeraldo che ci faranno dimenticare questo difficile inverno. Chi visita questi posti, non può che rimanerne incantato. Un luogo ideale anche per famiglie con bambini, attesi i bassi fondali del mare. Insomma sarà davvero come stare in paradiso.

Questo litorale presenta delle spiagge dove la natura si esprime in tutto il suo massimo splendore. Meta di famiglie, per le acque basse, di surfisti per il suo vento di Maestrale. Quest’ultimo soffiando la sabbia crea delle dune spettacolari. Tutto il litorale di Chia è composto da spiagge che si susseguono, una più incantevole dell’altra.

Tra queste, la spiaggia di Monte Cogoni, nelle vicinanze della Torre Chia, con mare cristallino e fondo dolcemente digradante. La sabbia morbida e bianca come borotalco ci farà sentire come in un paese tropicale. Alle spalle di questa incantevole spiaggia, vi è uno stagno dove si possono ammirare aironi e fenicotteri rosa. Per chi ama la natura selvaggia non po' perdersi la spettacolare Cala Cipolla, nella parte più occidentale del litorale. Ad ogni modo, vale la pena di visitare ogni giorno una spiaggia diversa, di questo angolo di paradiso.