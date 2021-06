Molti mangiano in estate l’albicocca, uno dei frutti più tipici di questa stagione. Succosi e freschi la loro dolcezza ci può accompagnare come spuntino a mare o come ottimo fine pasto. In estate tutti scartano i semi dell’albicocca senza sapere che il loro uso potrebbe avere degli effetti davvero interessanti per la pelle

Essi, infatti, possiederebbero delle proprietà benefiche per cui addirittura alcuni gli abitanti dello Hunza in Pakistan li usano per ricavarne rimedi e prodotti naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La cosa più sorprendente è che alcune credenze li vedono come curativi per il cancro, ma in realtà alcuni recenti studi hanno rivelato che non ci sono evidenze a riguardo.

Tutta la loro efficacia presunta deriverebbe dalla presenza della “amigdalina” ovvero la vitamina B17. Questa sostanza sembrerebbe in grado di annullare lo sviluppo delle metastasi e quindi dei tumori, ma come abbiamo visto non vi è nessuna evidenza scientifica. Anzi, è da tener presente che l’ingestione dei semi di albicocca in quantità elevata è molto pericolosa, visto che proprio l’amigdalina, una volta ingerita, libera l’acido cianidrico, contenete cianuro. Quindi assumerne in quantità superiori a 20 mcg per ogni kg del nostro peso, può essere molto pericoloso, come fa notare l’European Food Safety Authority.

In estate tutti scartano i semi dell’albicocca senza sapere che il loro uso potrebbe avere degli effetti davvero interessanti per la pelle

Da i semi, però, si può ricavare un olio dai grandi effetti benefici per il corpo.

Altro grande effetto benefico che i semi di albicocca possono avere sul nostro corpo è la loro capacità di nutrire i capelli secchi e la pelle disidratata.

Infatti, dai semi si può estrarre l’olio biologico di albicocca che è ricco di anti ossidanti per mezzo della vitamina E.

Per questa ragione è ottimo per combattere la secchezza della pelle e di nostri capelli. L’olio può essere usato come cosmetico o appunto a livello estetico e viene estratto spremendo a freddo il nocciolo dell’albicocco.

Ecco le ragioni per cui non bisogna sprecare ogni parte dell’albicocca, persino i semi. Quindi prima di buttarli nell’immondizia potremo pensarci due volte.

Approfondimento

In estate quasi tutti amano mangiare le albicocche ma pochi sanno che in questa particolare forma danno benefici straordinari