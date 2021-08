L’ictus cerebrale è una delle cause principali di morte per malattie cardiovascolari. In Italia, circa 120mila persone ogni anno ne vengono colpite.

L’età è il fattore di rischio principale, con un’incidenza che aumenta a partire dai 55 anni, specie se vi è anche una certa predisposizione familiare.

Altri fattori di rischio, possono essere l’abuso di fumo ed alcool, l’ipertensione, la sedentarietà, il colesterolo alto, il diabete ed il sovrappeso.

Questi ultimi sono i cosiddetti fattori di rischio “modificabili”, cioè che si possono ridurre introducendo uno stile di vita sano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che l’ictus arriva prima del dovuto abusando di questi alimenti

Per avere uno stile di vita sano, ciò che bisogna correggere subito è l’alimentazione.

Infatti, basterebbe ridurre il consumo di alcuni alimenti per avere dei benefici evidenti per la salute generale.

Fra questi rientrano sicuramente tutti gli alimenti ricchi di grassi, soprattutto di origine animale.

Infatti, l’abuso di carne rossa, latticini, uova e così via, aumenta il rischio di ictus specie in soggetti già in sovrappeso.

Al consumo eccessivo di questi alimenti, è collegato anche un aumento di colesterolo nel sangue, in particolare di quello “cattivo”.

Come già accennato, e confermato da alcune ricerche scientifiche, le uova sono un altro alimento di cui è meglio ridurre il consumo.

Nonostante siano molto nutrienti, è bene non mangiarne più di quattro a settimana, come raccomanda anche il Ministero della Salute. Infatti, il consumo di un solo uovo al giorno aumenta di 5 volte il rischio coronarico e del 17% il rischio di ictus.

Un altro alimento che bisogna diminuire, specie nei pazienti a rischio di ictus, è il sale.

Il consiglio degli esperti, è quello di non andare oltre la dose giornaliera di 2-3 grammi. Dosi più elevate, possono contribuire all’aumento della pressione arteriosa, incrementando così l’insorgenza di altre gravi malattie cardio-cerebrovascolari.

L’importanza di una dieta mediterranea

Purtroppo, ancora in pochi sanno che l’ictus arriva prima del dovuto abusando di questi alimenti.

Il consiglio è quello di seguire una dieta mediterranea, preferendo i grassi vegetali a quelli animali, ed aumentando il consumo di frutta e verdura.

La dieta mediterranea, infatti, riduce il rischio di ictus ed infarto di circa il 70%.