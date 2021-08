I cornetti, o croissant, come ben sappiamo sono dei dolci prevalentemente consumati a colazione. In realtà, sono buonissimi anche da gustare come antipasto salato, o negli aperitivi.

Questi di solito si realizzano con la pasta sfoglia, ma in questa ricetta vedremo come prepararli con l’impasto della pizza.

Impossibile resistere a questi deliziosi cornetti di pizza che stanno spopolando sui social

Ingredienti per l’impasto

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

250 grammi di farina 00;

140 millilitri di acqua a temperatura ambiente;

2,5 grammi di lievito di birra fresco;

5 grammi di sale fino;

2 cucchiai di olio.

Ingredienti per il ripieno

80 grammi di mozzarella per pizza;

40 grammi salsa di pomodoro;

affettati;

olio EVO;

sale fino.

Iniziamo col preparare l’impasto, versando tutta la farina in una ciotola. Dopo di che, sbricioliamo al suo interno il lievito e versiamoci anche tutta l’acqua. Mescoliamo gli ingredienti, fino ad amalgamarli tutti per bene. Aggiungiamo l’olio EVO ed il sale e continuiamo ad impastare, trasferendoci su un piano di lavoro. Quando avremo ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, riponiamolo all’interno di una ciotola ben oliata sui bordi. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per 4 ore.

Ecco i procedimenti successivi

Una volta trascorso il tempo necessario, trasferiamo nuovamente il panetto sulla spianatoia, ricoprendo la base con della farina. Iniziamo quindi a stendere il panetto prima con le mani, e poi con l’aiuto di un mattarello, fino a formare un rettangolo spesso 1 millimetro.

Fatto ciò, ripieghiamo il rettangolo su sé stesso, portando i lati prima verso il centro e poi chiudendolo in 4.

Dopo di che, ristendiamo di nuovo col mattarello, fino ad ottenere un rettangolo spesso 2 millimetri.

Ora non ci resta che dividere il rettangolo di pasta a metà, per il lato lungo, e ricavare circa 8 triangoli.

Stendiamo bene i triangoli e poi spalmiamo sulla superficie mezzo cucchiaio di passata di pomodoro, condita con olio e sale, e delle striscioline di mozzarella.

Possiamo aggiungervi anche un qualsiasi affettato, dal prosciutto crudo a quello cotto, fino al salame piccante o dolce.

Ora arrotoliamo i triangoli, posizioniamoli su carta forno e ricopriamo il tutto, facendo riposare un’altra ora.

A questo punto, friggiamo i nostri cornetti di pizza in abbondante olio di semi.

Sarà davvero impossibile resistere a questi deliziosi cornetti di pizza che stanno spopolando sui social e stanno riscuotendo davvero tanto successo