L’ipertensione arteriosa è una condizione che colpisce sempre più persone nel Mondo. Non si tratta di una malattia ma di un fattore di rischio che porta all’insorgere di patologie cardiovascolari anche gravi.

Infatti, questa si caratterizza per l’elevata pressione del sangue nelle arterie con conseguente stress sui vasi sanguigni e sugli organi.

Detta anche in gergo “pressione alta”, questa condizione va mantenuta sotto controllo conducendo uno stile di vita sano. Questo si traduce in attività fisica costante ed in un regime alimentare equilibrato e privo di eccessi.

In questo senso per chi soffre di questo disturbo, è importantissimo introdurre nella dieta molta frutta ed in questo periodo vi è l’imbarazzo della scelta.

Ecco i frutti dell’estate consigliati dagli esperti per abbassare la pressione alta

Partiamo con le fragole perché sono dei frutti particolarmente indicati per chi ha la pressione alta.

Queste, infatti, sono ricche di antiossidanti che allentano l’endotelio e diminuiscono la pressione sanguigna.

Inoltre, le fragole contengono potassio, vitamina C, acido folico e sono ricche di fibre. Queste sostanze fanno molto bene a chi ha bisogno di contenere i livelli della pressione arteriosa.

Un altro importantissimo frutto utile per prevenire l’ipertensione è l’anguria. Grazie all’elevata quantità di citrullina, il consumo di anguria aumenta la capacità di dilazione delle arterie e dei vasi sanguigni.

In questo modo il flusso del sangue viene agevolato e la pressione esercitata sui vasi diminuisce.

Secondo alcuni studi americani anche l’estratto di anguria è utile per controllare l’ipertensione.

Per attenuare questa condizione un altro frutto molto efficace è il mirtillo nero.

Questo riduce la rigidità arteriosa grazie alla presenza dell’ossido nitrico e delle antocianine, responsabili, tra l’altro, della loro classica colorazione rosso-blu.

Questi coloranti naturali godono anche di proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie e riducono l’insorgere di altre malattie cardiovascolari. Anche per questo si consiglia il consumo di bevande a base di mirtilli.

Quindi ecco i frutti dell’estate consigliati dagli esperti per abbassare la pressione alta, ma non solo.

