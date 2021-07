Uno dei primi campanelli di allarme di uno stato di salute non proprio ottimale è il livello del colesterolo cattivo. Alte concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue sono in genere un chiaro segnale di uno stile di vita sbagliato.

Si stima che negli ultimi 10 anni, sempre più persone abbiano valori di colesterolo LDL sopra la norma.

Sedentarietà, sovrappeso ed abuso di alcool e fumo, sono solo alcuni dei fattori di rischio dell’ipercolesterolemia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il primo passo per migliorare la situazione è sicuramente quello di modificare il proprio regime alimentare.

In tal senso, la pappa reale può tornare molto utile e ne basta solo 1 grammo al giorno per tenere a bada il colesterolo cattivo.

Il magico prodotto delle api

La pappa reale è una sostanza prodotta dalle api operaie ed è da diversi anni considerata un ricostituente naturale. È formata per il 65% di acqua, alla quale si aggiungono proteine, zuccheri, grassi e vitamine.

In genere è utilizzata come energizzante e per migliorare diversi problemi di salute, dall’insonnia ai sintomi della menopausa.

Ma non tutti sanno che la pappa reale è in grado anche di abbassare i livelli di colesterolo LDL, come evidenziano alcuni studi scientifici.

Ne basta solo 1 grammo al giorno per tenere a bada il colesterolo cattivo

La quantità giornaliera consigliata è di circa 1 grammo al giorno per adulti ed adolescenti, mentre per i bambini la dose viene dimezzata.

Va consumata preferibilmente al mattino a digiuno, prima della colazione, somministrandola sotto la lingua. In questo modo la pappa reale verrà subito assorbita dalle ghiandole salivari.

Molti consigliano di assumerla a cicli di almeno 30 giorni, ogni quattro mesi.

Controindicazioni

Si sconsiglia l’uso di pappa reale in caso di gravidanza ed allattamento, per via dei pochi studi di approfondimento al riguardo.

Inoltre, possono avere conseguenze gravi per la salute i soggetti allergici a prodotti dell’alveare, o chi soffre di dermatite e pressione bassa.

Nonostante ci siano numerosi studi, come quello citato precedentemente, che evidenziano i benefici della pappa reale, al momento non vi sono approvazioni ufficiali all’EFSA.

Approfondimento

Molti non ci crederanno ma basta bere con moderazione questa bevanda alcolica per mantenere stabili i valori del colesterolo buono.