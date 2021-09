Il cancro al colon è una malattia che colpisce ogni anno circa 23.000 donne e 30.000 uomini in Italia. I numeri sono in aumento, soprattutto nell’universo femminile. Mai come nel caso di questo tipo di tumore, le nostre abitudini alimentari possono essere fondamentali, sia in positivo che in negativo. Se seguiamo una dieta sana e bilanciata, allora l’alimentazione può essere il primo passo per la prevenzione. Al contrario, se abbiamo abitudini alimentari sbagliate, possiamo aumentare il rischio di ammalarci. Recentemente, per esempio, la medicina ha fatto luce sulla relazione tra bevande zuccherate e tumore. Pochi sanno che il cancro al colon può arrivare abusando di queste comunissime bevande, che vengono ancora abbondantemente consumate, soprattutto durante l’adolescenza. A far luce sulla questione, uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista di gastroenterologia “Gut”, poi riportato dagli esperti dell’AIRC.

Le bibite molto zuccherate aumentano il rischio di contrarre il tumore al colon-retto. A dirlo è uno studio, portato avanti su 95.000 infermieri. Le persone prese a campione partecipavano tutte al Nurses’ Health Study II, un importante studio epidemiologico. Lo studio prevedeva di monitorate per ben 24 anni le abitudini alimentari di ciascun membro del campione. Ogni 4 anni, ogni soggetto monitorato doveva compilare un questionario dettagliato circa la sua dieta. Alcune domande vertevano anche sulle abitudini alimentari durante l’adolescenza (tra i 13 e i 18 anni). I risultati sono stati sconcertanti. Chi consumava più di due bicchieri al giorno di bevande zuccherate aveva un rischio due volte superiore di ammalarsi di cancro al colon. Non solo, i dati evidenziati dallo studio mettono in luce un rischio concreto di ammalarsi precocemente di cancro (prima dei 50 anni).

Per bevande zuccherate, si intendono tutte le bibite gassate, oltre che i succhi di frutta e gli energy drink. I ricercatori hanno calcolato che ogni bicchiere in più al giorno di una di queste bevande aumenta del 16% il rischio di cancro al colon. Circoscrivendo l’abitudine alla fase adolescenziale, ogni bicchiere in più aumenta il rischio del 32%.

Come ridurre il trend

Guardando il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che non bere bevande zuccherate è un ottimo deterrente per il cancro al colon. Sempre secondo lo studio, sostituendo un bicchiere al giorno di bevanda zuccherata con uno di latte o caffè, riduciamo il rischio dal 18% al 36%. In questo caso, i soggetti più in pericolo sono proprio i giovani, spesso molto più avvezzi degli adulti al consumo di queste bevande. Per questo, è necessario abituare i giovani a bere solo bevande sane, già dalla tenera età.

