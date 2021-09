Negli ultimi anni il consumo di alcolici è sempre più diffuso. A interessarsi all’alcol sono anche i ragazzi nella fase di preadolescenza. Questo trend può diventare preoccupante soprattutto alla luce di alcune ricerche portate avanti dal World Cancer Research Fund e dall’AICR. I risultati delle ricerche, riportate dagli esperti della Fondazione Veronesi, dicono che bisogna limitare assolutamente il consumo di ogni tipo di alcolici: vino, birra, amari o liquori. Bisogna fare attenzione a bere queste diffuse bevande perché possono essere causa di diversi tumori. Vediamo insieme quali sono le parti del corpo a rischio, oltre a qualche dato in più circa l’incidenza dell’alcol sul male del secolo.

Limitare l’alcol significa limitare centinaia di inutili calorie

Prima di andare a vedere per quali tumori l’alcol è un importante fattore di rischio, facciamo una considerazione che in pochi fanno. Come giustamente riportato dalla Fondazione Veronesi, l’alcol è una sorta di non-alimento. Il suo paradosso è quello di non apportare al nostro organismo alcun tipo di nutriente utile. Al contempo, però, è una fonte di calorie. Queste calorie vengono dette “vuote”, proprio perché a loro non corrisponde alcuna utilità a livello nutrizionale. Un grammo di alcol apporta ben 7 calorie al nostro organismo. Il dato è sconcertante se paragonato alle 9 calorie apportate da un grammo di grassi e alle 4 apportate da un grammo di carboidrati o proteine.

Inoltre, come detto prima, non c’è differenza tra un alcolico e un altro. A parità di etanolo ingerito, gli effetti nocivi sull’organismo sono i medesimi. Chiaro è che per pareggiare l’etanolo di un bicchiere di liquore servono ben più bicchieri di birra. Ma a parità di quantità alcolica, tutto l’alcol ha gli stessi effetti sull’organismo.

Attenzione a bere queste diffuse bevande perché possono essere causa di diversi tumori

Come riportato in seguito agli studi, ci sono evidenze sufficienti per dire che il consumo smodato di alcol aumenta il rischio di diversi tumori. Oltre al tumore al fegato, forse il più conosciuto, entrano nella lista anche quelli alla bocca, alla laringe, alla faringe, all’esofago e al colon-retto. E non finisce qui: molti si sorprenderanno ma l’uso di alcolici può essere anche causa del tumore al seno, nelle donne in menopausa.

Dati dell’OMS hanno spiegato ancora meglio la correlazione. Pare che bere alcolici in modo eccessivo aumenti del 26% il rischio di tumori legati alla cavità orale e dell’11% quelli legati al colon-retto. La percentuale, per il tumore al seno, scende, ma non troppo, al 7%. Per prevenire il cancro, dunque, una sana abitudine è quella di non alzare il gomito o di farlo con giudizio.

