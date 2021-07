In quasi tutte le cellule del corpo è presente il coenzima Q10. Questo è fra i principali responsabili della trasformazione del cibo in energia. Dunque è fondamentale per mantenere attivo il nostro metabolismo. Ma non solo. Infatti pochi sanno che è questo l’antiossidante naturale per la salute di cuore e arterie.

Alcuni studi dimostrano l’efficacia di questo coenzima, in associazione con altri integratori, nel gestire l’insufficienza cardiaca. Inoltre, la sua assunzione si rivela molto utile in caso di gonfiore alle gambe dovuto a problemi circolatori o presenza di liquidi.

Quali alimenti lo contengono?

Alcuni alimenti sono ricchi di questo antiossidante. Dunque possiamo fare il pieno di Coenzima Q10 mangiando pesci grassi come salmone, tonno, sardine e sgombri. Ne apportano anche una buona quantità le frattaglie come il fegato. Le verdure che lo contengono in maggiore quantità sono gli spinaci ed i germogli di soia. Infine si può assumere mangiando quotidianamente della frutta secca.

Gli integratori

In alternativa si possono scegliere degli integratori. Questi si vendono sotto forma di capsule o perle. Per acquistarli non c’è necessità di prescrizione medica. Per gli adulti la dose raccomandata è di 30 – 200 mg al giorno. Infatti 200 mg è la quantità massima giornaliera stabilita dalla Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del ministero della Salute.

Il coenzima Q10 è una molecola liposolubile. Dunque per permettere all’organismo di assorbirlo al meglio è bene assumerlo insieme a dei grassi. Per questo ci sono integratori in cui è associato all’olio di oliva.

Sebbene sia ritenuto sostanzialmente innocuo vi sono alcuni casi in cui è bene non farne uno. In gravidanza o allattamento è sconsigliato il suo utilizzo. Inoltre chi è affetto da diabete può farne uso solo sotto attento controllo medico. Questo perché alcuni studi dimostrano che il coenzima Q10 può provocare un abbassamento degli zuccheri nel sangue.

In ogni caso consigliamo sempre di consultare il proprio medico curante prima di assumere qualsiasi integratore.

