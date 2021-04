Il pensiero di dover pulire le alici spesso ci spinge a non acquistarle. Eppure rinunciamo ad un pesce azzurro dai grandi benefici e dal costo veramente basso. Ebbene da oggi possiamo dire addio a questo problema. Perché nessuno conosce questo trucco semplicissimo per pulire le alici in un attimo.

Il primo passo è scegliere delle alici che siano fresche. Questo perché essendo pesci di piccole dimensioni tendono a deteriorarsi molto velocemente. Per questo motivo è importante controllare che la data di pesca non sia antecedente di oltre due giorni dall’acquisto. Controlliamo inoltre che il colore sia brillante, così come la venatura azzurra lungo i fianchi. Accertiamoci poi che le piccole branchie siano integre e di un rosso acceso. Un trucco che pochi conoscono è quello di guardare il fondo della confezione in cui sono contenute. Ebbene se è presente molto sangue vuol dire che il pesce ha già qualche giorno, dunque meglio soprassedere sull’acquisto.

Una volta sicuri della freschezza del pesce ecco quali sono i passaggi per procedere alla pulizia.

Il segreto è utilizzare dell’acqua molto fredda. Dunque si potrà optare o per un recipiente contenente qualche cubetto di ghiaccio o dell’acqua del rubinetto se la temperatura lo consente. Dunque dopo aver immerso le alici nel liquido a bassa temperatura, adagiarle in uno scolapasta ben distese. Le squame si elimineranno in un attimo. Così come la testa tirandola all’altezza delle branchie verso il basso. Infiliamo il pollice dalla testa ed estraiamo poi le interiora. Dunque in pochi e semplici passaggi le alici saranno pronte per la cottura.

Nel caso la ricetta preveda l’utilizzo dei pesci tagliati “a libro” vediamo dunque cosa fare. Dopo aver effettuato i passaggi fin ora descritti, tagliamo con le forbici le pinne sul dorso e sul ventre. Poi con un coltello ben affilato separiamo i due filetti. Quindi stacchiamo la lisca con delicatezza. Ora tuffiamo velocemente le alici nell’acqua fredda.

Un trucco che vale per qualsiasi tipo di cottura vogliamo utilizzare è quello di asciugare bene i pesci con della carta assorbente prima di cuocerli.

Ebbene ecco che in men che non si dica avremmo alici pronte per trasformarsi in succulente pietanze.

