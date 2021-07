La pressione bassa è una condizione estremamente spiacevole. Si definisce “bassa” quando i valori della pressione sistolica, comunemente detta massima è inferiore a 90mmHg. Mentre quella minima, la diastolica, è meno di 60mmHg. Ci si sente senza forze. Le gambe sembrano venire meno. La testa sembra ovattata. Nei casi più gravi si può arrivare a veri e propri stati di confusione mentale. Vediamo dunque come riprendersi velocemente dai cali di pressione con questi due antichi rimedi.

Ci rifacciamo agli antichi insegnamenti della medicina cinese. Secondo questa scuola i cali di pressione dipendono dalla mancanza di vigore di un organo: la milza. Ebbene quando questa ha poca energia la persona può accusare vertigini, generale senso di debolezza e capogiri che peggiorano con la fatica fisica.

Dunque gli esperti dell’antico Oriente trattano con delle leggere pressioni due punti del corpo per ristabilire i normali valori.

Il Punto 19

Focalizziamo la nostra attenzione sul punto che si trova sopra le labbra, nel punto centrale della base del naso. In termine tecnico viene chiamato solco naso-labiale. Dobbiamo praticare delle leggere pressioni in verticale. Possiamo adoperare il nostro dito indice, oppure un oggetto con la punta rotondeggiante. I movimenti devono essere lenti e profondi. Il tempo della pressione deve essere uguale a quello in cui si rilascia. In questa maniera, secondo gli esperti di medicina cinese, aumenta la secrezione di adrenalina. Conseguentemente i valori pressori salgono. Questa tecnica non va mai praticata in gravidanza o in caso di ipertensione.

Punto dell’ipotensione

Il secondo punto da trattare è chiamato punto dell’ipotensione. Si trova all’altezza del lobo degli orecchi, nella parte più vicina all’attaccatura del viso. Applicando quindi una leggera stretta in questa zona, la pressione arteriosa si alza. Si può anche massaggiare il lobo stringendolo con entrambe le dita con movimenti rotatori. Anche in questo caso si sconsiglia di farlo se si è in stato interessante o se si soffre di ipertensione.

In accordo con quanto mantengono gli esperti di medicine orientali, bastano pochi secondi di trattamento per riprendersi dal calo di pressione.

Ricordiamo che è sempre bene rivolgersi al proprio medico per una diagnosi accurata.

Ecco dunque svelato come riprendersi velocemente dai cali di pressione con questi due antichi rimedi.

