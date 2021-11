Quando cuciniamo i broccoli, ci imbattiamo sempre nello stesso problema: ovvero che il gambo rimane duro, mentre le cime sono ben cotte. Quindi quello che solitamente facciamo è prolungare il tempo di cottura. Spesso, però, le cime poi si bruciano. Un cane che si morde la coda, ma come uscirne? Bene, pochi sanno che è questo il trucco per far cuocere il gambo dei broccoli più velocemente.

Un’operazione veramente facile da fare, che ci permetterà di avere gambo e cime cotti allo stesso modo e soprattutto nello stesso tempo. In questo modo non avremo più il gambo del broccolo duro, che puntualmente quindi lasciamo al lato del piatto. Con questo trucco finalmente possiamo mangiare tutti i nostri broccoli e non lasceremo più nulla. Anche perché lasciare del cibo nel piatto non è mai una bella idea.

Pochi sanno che è questo il trucco per far cuocere il gambo dei broccoli più velocemente

Dunque stiamo per cucinare i nostri preziosi broccoli e, oltre al problema della loro puzza, abbiamo quello del gambo che rimane crudo. La puzza di broccolo in casa, ormai, abbiamo imparato a rimuoverla. Infatti ci sono tantissimi metodi della nonna. Ad esempio il primo che ci viene insegnato è quello di prendere un batuffolo di cotone, metterci sopra dell’aceto e lasciarlo vicino al piano cottura, o addirittura sopra la pentola. Se lo mettiamo vicino al piano cottura, facciamo attenzione che non sia però troppo vicino alla fiamma. Per il gambo crudo invece?

Come far cuocere il gambo più velocemente

Il trucco è veramente semplice. Tutto quello che occorrerà fare è un’incisione ad X sulla lunghezza del gambo. In questo modo il nostro gambo non rimarrà crudo e si cucinerà come le cime. Non facciamo un taglietto superficiale, sennò risulterà assolutamente inutile. Facciamo invece un bel taglio profondo. Evitiamo però di perforare il gambo. Facciamo un’incisione da una parte e poi una dall’altra. Ed ecco fatto.

Le proprietà di questa verdura

I broccoli sono una fonte di antiossidanti e di molecole dall’azione antitumorale. Ad esempio contengono la vitamina C, ma anche la vitamina A, la B6, la E e la K. Sono ricchi di magnesio, potassio, fosforo, zinco e ferro. Ma non finisce qui perché sono una fonte di beta-carotene, beta-criptoxantina, luteina/zeaxantina, sulforafano, tiocianati, isotiocianati e indoli. I broccoli poi possiamo cucinarli in tantissimi modi veramente creativi. Da quelli più light a quelli invece più pesanti.

