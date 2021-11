Ecco 4 idee sfiziose di insalate invernali veloci e leggere da preparare e da portare al lavoro

Abbiamo voglia di insalata a pranzo ma in inverno non sappiamo come condirla? L’insalata è un piatto tipicamente estivo, fresco, con abbinamenti particolari, che prevedono frutta e alimenti che si consumano principalmente in estate. Magari pesce, pomodori, mozzarella. Difficilmente ci viene voglia di mangiare insalata in inverno e questo è un peccato dato che esistono vari tipi di foglie che si prestano molto bene ad una bella ciotola colorata.

Inoltre l’insalata è un piatto salutare e leggero. Se ben studiato può essere un ottimo pasto per l’ufficio, dato che poi dobbiamo rimetterci alla scrivania ancora tutto il pomeriggio, oppure se siamo spesso in viaggio. Le salad sono anche l’ideale per un pasto sostanzioso con i giusti ingredienti, che però ci permettono di stare attenti alla propria linea. Questi piatti combinati ci permettono di unire fibre con proteine e carboidrati per un pasto completo e funzionale alle energie da assorbire.

Vediamo allora 4 idee sfiziose di insalate invernali veloci e leggere da preparare e da portare al lavoro.

Le sue foglie, di qualunque tipo siano, hanno pochissime calorie ogni 100 gr e sono quindi perfette da abbinare con i giusti ingredienti per salvare pranzo e linea

Insalata iceberg con pomodori, pere, grana e noci. Possiamo fare un mix di foglie di insalata iceberg e foglie di spinaci, aggiungere del pomodoro piccadilly tagliato finemente. Poi delle pere, qualunque tipo va bene, anche se le Williams o le Abate sono l’ideale nei mesi invernali. Scegliamone una dalla consistenza dura che possa combinarsi perfettamente con le noci. Infine aggiungiamo del parmigiano a scaglie e accompagniamo con del pane integrale.

Insalata con indivia (solo 20 kcal ogni 100 gr), arancia, melograno, mandorle, ricotta e menta. Laviamo e tagliamo bene l’indivia riccia e successivamente tagliamo a cubetti delle arance. Aggiungiamo della ricotta e poi i chicchi di melograno. Concludiamo con delle foglie di menta e delle mandorle per dare croccantezza al piatto. Possiamo aggiungere anche dei cubetti di pane tostato.

Insalata di rucola, soncino, ceci, zucca e mele. Se siamo amanti della rucola, questo è il piatto ideale per noi. Dopo averla sciacquata aggiungiamo il soncino, dei ceci scolati dal barattolo, delle mele a fettine e della zucca precedentemente cotta in forno. Il tocco finale sarà un filo di aceto balsamico.

Insalata di radicchio, mais, pomodori e lenticchie. Ricordiamoci di acquistare del buon radicchio trevigiano, altrimenti rilascerà l’amaro, specie quando non è cotto. Aggiungiamo mais e pomodorini sempre tagliati piccoli. Cuociamo e sbollentiamo le lenticchie e concludiamo con un filo d’olio. Abbiniamo con dei wasa integrali.

L’insalata ha un quantitativo calorico veramente basso, e quindi può essere resa più vivace e sostanziosa con i giusti ingredienti.