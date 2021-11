Per cena bisogna sempre avere delle nuove idee, soprattutto se in casa si hanno dei bambini. Quindi non appena si torna a casa dal lavoro, bisogna tirare fuori tutta la creatività di questo Mondo e mettersi ai fornelli. Ricordandoci cosa abbiamo cucinato in quella settimana per evitare di preparare sempre le solite cose. Ed ecco allora delle gustose ed economiche polpette di tonno pronte in poco tempo che ci salveranno la cena. Oppure possiamo provare anche questo modo di fare il salmone perché così nessuno lo cucina mai, ma è squisito.

Ovviamente non sono delle banali polpette di tonno, ma sono molto di più. Un piatto veramente gustoso, facilissimo da fare, pure economico e che tutta la famiglia amerà. Questo piatto si può fare in tantissimi modi e si possono inserire nella ricetta più alimenti. Ad esempio si possono fare le polpette solo di tonno, poi ci sono le polpette di tonno e patate, e poi ci sono le nostre. Vediamo allora gli ingredienti per realizzare le nostre polpette di tonno, patate e ricotta:

160 g di tonno in scatola;

120 g di ricotta;

1 patata;

2 uova;

pane grattugiato;

sale;

prezzemolo;

olio extravergine d’oliva.

Gustose ed economiche polpette di tonno pronte in poco tempo che ci salveranno la cena

Partiamo subito allora con la preparazione. Dobbiamo come prima cosa lessare la patata con la buccia poi togliamo la buccia e lasciamo intiepidire la patata. Ora abbiamo la necessità di frullare tutto. Quindi mettiamo in un frullatore o nel mixer il tonno sgocciolato, prezzemolo, la ricotta, un solo uovo e la patata morbida. Mettiamo un po’ di sale, facendo attenzione alla ricotta che abbiamo scelto perché potrebbe essere salata, quindi non esageriamo con il sale. Inoltre se l’impasto è troppo morbido allora aggiungiamo un po’ di pangrattato. E ora lavoriamo l’impasto con le mani e formiamo tante polpettine. Prima di metterle in forno a 180 gradi per 20 minuti, passiamo le pangrattato e poi nell’uovo e ancora nel pangrattato.

