Vorremmo sempre essere felici. Riuscire a dormire bene e anche a saper placare la fame e tenerci in forma. In tutto questo può aiutarci la serotonina. Questa sostanza è un ormone chiamato proprio “della felicità”. Una delle sue funzioni, infatti, è quella di alleviare lo stress e renderci più sereni. Inoltre, aiuta a conciliare il sonno permettendoci di riposare di più. Un’altra funzione importante è quella relativa alla sazietà. Infatti, la serotonina per una serie di processi fisiologici ferma la fame di zuccheri. Questo ormone ha quindi tanti di effetti positivi su di noi. A stimolare la sua produzione concorrono vari fattori tra cui ciò che mangiamo. Infatti, pochi sanno che è questo il frutto dell’estate che aumenta la serotonina

Una precisazione importante

Prima di svelare qual è il frutto segreto, è bene fare una premessa. La serotonina la produce il nostro organismo non sono i cibi stessi a contenerla. Ma ci sono alcuni alimenti che contengono un elemento importantissimo. Stiamo parlando del triptofano che è un amminoacido essenziale. Ma perché è così necessario? Perché è proprio partendo dal triptofano che il nostro organismo riesce a produrre la serotonina. Come si può approfondire anche qui. Se quindi non abbiamo questa materia prima non potremo godere dei benefici di questo ormone. Ecco perché è molto importante assumere alimenti che contengono questo amminoacido.

Pochi sanno che è questo il frutto dell’estate che aumenta la serotonina

Tra tutti i cibi che contengono triptofano questo è forse il più gustoso anche se meno conosciuto. Stiamo parlando delle prugne. Fresche e dalla polpa dolcissima sono ricche di questo amminoacido. Sono anche ricche di acqua così da dissetarci. Il che le rende perfette proprio per l’estate. Mangiarne in giuste quantità ci aiuterà a produrre serotonina e a alzarne i livelli nel nostro corpo. Così da darci un pizzico in più di felicità in questa bella stagione. E come abbiamo già detto, potrà anche esserci di aiuto per superare la famosa prova costume. Non dimentichiamoci poi che possiamo realizzare con esse marmellate o tantissime ricette.