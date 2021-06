La sera a fine giornata, addormentarsi può essere la cosa più semplice del mondo come la più difficile e stressante.

Esistono tanti fortunati. Stiamo parlando di tutte quelle persone che hanno la capacità di addormentarsi ovunque. Appena poggiano la testa sul cuscino crollano in un sonno profondo e riescono anche a dormire molte ore consecutive.

Molti altri, invece, soffrono d’insonnia o comunque fanno molta fatica a prendere sonno e spesso quando ci riescono si svegliano in continuazione.

Il sonno può essere una cosa piacevole come la cosa più stressante che ci sia.

Il modo migliore e più intelligente per addormentarsi sereni senza tenere accesa la TV

Però, per vivere al meglio le giornate, svegli, vispi e sicuri di sé, è importante dormire quelle 8 ore a notte che ci danno l’energia giusta.

Purtroppo questo però non è sempre possibile. Spesso perché sentimenti come ansia, angoscia, irrequietezza non ci permettono di addormentarci quando ci mettiamo a letto.

Passiamo quindi ore e ore a provare a prendere sonno senza buoni risultati.

Una delle cose più comuni che facciamo per riuscirci è guardare qualcosa in TV. Cosa che spesso può aiutare davvero ma il problema è che una volta che ci addormentiamo, ci svegliamo per spegnerla.

Oggi quindi vogliamo parlare di un metodo alternativo. Il modo migliore e più intelligente per addormentarsi sereni senza tenere accesa la TV.

Gli audio libri

Stiamo parlando proprio degli audio libri. Questa è una soluzione che mette completamente d’accordo il nostro desiderio di addormentarci ma allo stesso tempo rilassarci.

Spesso leggere un libro riesce a conciliarci il sonno, ma leggere un libro significa anche concentrarsi. Rimanere attenti per leggere spesso può rischiare di farci svegliare, e addio alle mostre 8 ore di sonno.

Proprio per questo, la soluzione degli audio libri è senza dubbio la migliore.

Con gli audio libri possiamo decidere di farci narrare il nostro libro preferito da una voce narrante calda e rassicurante.

Finalmente possiamo addormentarci leggendo il nostro libro preferito ma allo stesso tempo chiudendo gli occhi e rilassandoci.