Nei mesi estivi è molto facile vedere su balconi e giardini tantissimi insetti, di ogni tipo. In particolare, esiste un tipo di vespa, nera e di forma allungata, che si sta diffondendo sempre di più.

Punta i buchi presenti nei muri o negli infissi per creare il proprio nido, ed è nota come vespa vasaio, o muratore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo particolare tipo di vespa presenta una particolarità: non si infastidisce in presenza dell’uomo. Per questo motivo, arriva a creare nidi anche all’interno delle abitazioni, in punti tranquilli e appartati.

Trovarsi in casa un nido di vespa non è particolarmente piacevole, ecco perché, in questo articolo, spiegheremo come fare per allontanarle.

L’infallibile metodo per eliminare queste vespe lunghe e nere con un prodotto gratis

La vespa vasaio è caratterizzata dal petiolo, ovvero la parte allungata che unisce l’addome al torace.

Questa vespa crea un nido composto da fango, in cui depone un singolo uovo, e lascia le prede che saranno il cibo della larva. Sono insetti tendenzialmente mansueti e pungono raramente, solo nei casi in cui vengono infastiditi pesantemente.

In generale, però, la presenza dell’uomo non li disturba, quindi tendono a creare nidi sui balconi, nei giardini e addirittura all’interno delle abitazioni. Fortunatamente esiste un prodotto molto efficace per allontanare queste vespe dalle nostre case. Si tratta del caffè.

Un rimedio praticamente gratuito

Evitiamo di utilizzare insetticidi chimici, poiché sono dannosi e inquinanti per la nostra salute, per quella dei nostri animali e per l’ambiente.

Meglio scegliere un rimedio naturale, come il caffè. Basterà sistemare un po’ di caffè in un contenitore ignifugo e bruciarlo con un fiammifero, facendo attenzione a non farsi male.

L’aroma del caffè bruciato risulterà particolarmente sgradevole agli insetti che, quindi, si allontaneranno e non torneranno. Questo metodo funziona anche con le zanzare ed altri tipi di insetti. Ed ecco svelato l’infallibile metodo per eliminare queste vespe lunghe e nere con un prodotto gratis.

Nel caso in cui, invece, le vespe dovessero già aver creato il loro nido, dovremmo tentare di eliminarlo la notte. Questo perché, questi insetti, operano soprattutto nelle ore diurne.

Approfondimento

Liberiamoci una volta per tutte dalle formiche con questa soluzione infallibile e naturale