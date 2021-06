Ogni anno circa 60.000 persone muoiono per malattie collegate all’esposizione ai raggi solari. Questo è il dato preoccupante che emerge da una relazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il sole è vita, ed ha un valore fondamentale per tutti noi e per il nostro ecosistema. Ciò, però, non esclude il problema che la sua luce sia così forte da nuocere alla salute della nostra pelle.

Proprio in questo periodo, molte zone del Globo hanno raggiunto temperature record, e anche in Italia si sono toccate punte di oltre 30° C. Ecco perché è sempre più importante imparare a proteggersi dai raggi solari.

Ci sono diversi modi per farlo, e uno di questi è tramite l’abbigliamento. Esistono, infatti, dei capi d’abbigliamento capaci di offrire uno schermo dai raggi solari. Vediamo insieme a cosa ci riferiamo.

Basta scottature e macchie solari grazie a questi accessori che proteggono dal sole

Molte persone pensano che avere la pelle rossa e scottata dal sole sia un passaggio obbligato per ottenere l’abbronzatura. Ciò è sbagliatissimo, anzi: errori come questi, a lungo andare, sono tra le principali cause di insorgenza di tumori della pelle.

Dobbiamo proteggere la pelle tutti i giorni dell’anno, in modi diversi. La protezione solare SPF 50 andrebbe utilizzata 365 giorni all’anno, indipendentemente dalla potenza del sole o dalla stagione.

Le regole fondamentali

Anche i vestiti, però, possono aiutarci e proteggerci. Sono sempre più diffusi i leggings e le magliette sportive che forniscono anche una protezione dai raggi solari. Come riporta il sito dell’AIRC, le aziende che producono questo tipo d’abbigliamento ne certificano questa caratteristica sull’etichetta.

Non dimentichiamo anche i cappelli: soprattutto quelli a larga tesa sono perfetti per proteggere viso e collo dalla potenza del sole. Queste zone del corpo sono molto delicate e necessitano della giusta protezione. Oltretutto sono molto belli esteticamente ed eleganti, ottimi da portare anche in città.

E non dimentichiamo gli occhiali da sole. Sul libretto d’acquisto possiamo capire il grado di protezione che potranno fornirci. Gli occhiali ideali sono quelli di forma più allargata, con lenti che proteggano almeno dal 99% dei raggi UV-A e UV-B. Finalmente basta scottature e macchie solari grazie a questi accessori che proteggono dal sole.

Approfondimento

