Se siamo agricoltori di professione o stiamo organizzando un piccolo orto in giardino, avremo comunque bisogno di un valido antiparassitario. Prima di rivolgerci a prodotti chimici, del cui utilizzo potrebbero risentire i frutti, è bene sapere che possiamo produrre antiparassitari efficacissimi con rimedi al 100% naturali. Per esempio, pochi sanno che dal pomodoro si ricava il miglior antiparassitario naturale per orto e giardino. Si tratta del macerato di pomodoro.

Un prodotto che vuol bene all’ambiente

Il macerato di pomodoro è una soluzione che deriva dall’agricoltura biodinamica, sempre attenta a ridare alla terra solo ciò che dalla terra è stato prodotto. Si tratta di un impasto ricavato dalla pianta e dalle foglie del pomodoro che tiene lontane le minacce di parassiti e malattie senza danneggiare la pianta e l’habitat circostante. È molto efficace soprattutto contro gli afidi, le larve, la tipula e la cavolaia, problematiche legate a verdure, piante da frutto, ortaggi e non solo. Vediamo insieme come prepararlo.

Esistono tre modi per preparare il macerato di pomodoro. Il primo è utilizzando le femminelle di pomodoro, ovvero dei germogli che si formano nell’intersezione tra tronco e ramo della pianta. Servono 150 grammi di femminelle e 10 litri d’acqua. Basterà lasciare le femminelle in ammollo nell’acqua per circa tre giorni, in dei recipienti senza coperchio (non esposti alla luce del sole).

Il secondo modo di produrre il macerato di pomodoro è usando solo le foglie. Ci serviranno circa 2 chili di foglie di pomodoro. Mettiamo le foglie a macerare in un litro d’acqua, sempre per tre giorni in un recipiente senza coperchio. Una volta passato il tempo indicato, diluiamo il macerato con altri 10 litri d’acqua.

L’ultimo metodo per preparare il nostro antiparassitario naturale è usare sia le foglie che il tronco della pianta. Il procedimento è lo stesso indicato sopra, solo che dobbiamo metter in ammollo in 10 litri d’acqua circa 3 chili tra foglie e pezzetti di tronco.

Usiamo il macerato direttamente sulle foglie per una riuscita ottimale.

