L’Italia nasconde infinite sorprese. Spesso si spendono molti soldi per fare viaggi costosi ed andare in spiagge esotiche, senza ricordarsi che nel nostro Paese ci sono davvero dei luoghi mozzafiato. Nel cuore della Toscana a due passi da Livorno c’è una delle località balneari più suggestive d’Italia.

Ecco quali sono le incredibili spiagge bianche che sembrano alle Maldive, ma sono in Toscana.

Le spiagge bianche di Vada

Nel Comune di Rosignano Marittimo, a sud di Livorno, si trova un tratto di costa lungo 4 chilometri davvero meraviglioso. Questa parte del litorale è composto da una spiaggia di sabbia bianca che abbaglia sotto il sole. Il motivo per cui la sabbia è così chiara, ha a che fare con le industrie limitrofe, del gruppo Solvay, che nel corso degli anni hanno scaricato larghe dosi di carbonato di calcio in quel tratto costiero. Dunque per quanto sia meravigliosa la vista di questa spiaggia e il suo mare cristallino, in realtà le acque sono un po’ inquinate.

Consigli

Fare il bagno nel mare delle spiagge bianche non è rischioso per la salute, se lo si fa poche volte. Certamente non è consigliato scegliere questa meta balneare come destinazione giornaliera.

Questo è uno dei pochi casi in cui l’inquinamento umano ha generato uno spettacolo visivo.

Augurandosi perciò che queste spiagge tornino alla loro originale colorazione il prima possibile, si può comunque visitarle e trascorrere una piacevole giornate di mare, illudendosi di essere su un’isola tropicale.

Le spiagge bianche restano una delle mete balneari più ambite della Toscana e nonostante tutto, merita visitarle almeno una volta. Oltretutto i dintorni sono molto belli, a due passi c’è Castiglioncello che è un’altra vera chicca sul mare.

Perciò quando ci si trova a passare dalle parti di Rosignano, conviene fare una sosta in questo luogo surreale: le incredibili spiagge bianche che sembrano alle Maldive, ma sono in Toscana.