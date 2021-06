A partire da luglio ci saranno aumenti in busta paga grazie ai rimborsi IRPEF e ANF. Tuttavia, lo stipendio dei lavoratori dipendenti sarà maggiore soltanto in presenza di determinati requisiti. A farlo lievitare, come detto, saranno i rimborsi IRPEF derivanti dalla dichiarazione dei redditi e l’aumento degli assegni familiari. Ma vediamo, più nel dettaglio, di quanto sarà l’aumento e a chi spetterà.

Il primo motivo per cui ci saranno aumenti nella busta paga di luglio è legato ai rimborsi IRPEF. Questi ultimi riguardano le spese sostenute, nonché le deduzioni e detrazioni relative al 2020. Esse confluiranno nella dichiarazione dei redditi 2021. Questa va presentata entro il 30 settembre e non entro luglio, in virtù delle proroghe dovute all’emergenza sanitaria.

Sicché, entro quella data, sia il modello ordinario che quello precompilato possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate. Nella specie, il modello 730 precompilato può essere modificato e inviato a partire dal 19 maggio. Invece, per il 730, ci sono ben 6 diversi periodi per l’accredito dei rimborsi IRPEF. Quindi, per chi ha inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio, otterrà il bonus nel mese di luglio. Così, a seguire, lo otterranno gli altri in base al momento dell’invio.

Il secondo motivo degli aumenti in busta paga è legato agli ANF. Sicché, sempre dal primo luglio, aumenteranno gli importi dei medesimi.

In particolare, i percettori di ANF aventi famiglie di 1 o 2 figli, otterranno un aumento di 37,50 euro per figlio. In caso, invece, di 3 o più figli, la maggiorazione sarà pari a 55,00 euro in più per figlio. Conseguentemente, anche in questo caso, come per i rimborsi IRPEF, i lavoratori dipendenti aventi dritto, riceveranno l’aumento direttamente in busta paga.

