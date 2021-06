Il bicarbonato di sodio è uno di quegli ingredienti jolly che può salvarci in varie situazioni della quotidianità. Spesso è usato per lavare frutta e verdure, smacchiare le superfici dalle macchie più ostinate o favorire la digestione. Ma in pochi sanno che il bicarbonato di sodio preparato in questo modo è il miglior fungicida naturale che esiste e protegge le nostre piante a costo zero. Vediamo insieme come preparare questo prodotto fai da te che ci renderà la vita da orticoltori molto più semplice.

Per preparare un fungicida naturale con il bicarbonato abbiamo bisogno di poco o niente. Basta prendere un litro d’acqua e diluire al suo interno circa 4 grammi di bicarbonato, che corrispondono a due cucchiai colmi. Dopodiché versiamo la soluzione in un contenitore con un beccuccio spray. Applichiamo il fungicida a tutta la superficie esterna della pianta, concentrandoci soprattutto sulle foglie (sia sopra che sotto). L’uso è consigliato soprattutto nei periodi dell’anno in cui le temperature sono basse ma l’umidità è alta, ossia i periodi in cui è più probabile si sviluppino i funghi.

Quali sono le specie di funghi che grazie al bicarbonato non infesteranno più le nostre piante

La soluzione al bicarbonato è particolarmente utile contro alcune specie di funghi e muffe che attaccano sovente le nostre piante senza lasciar loro scampo. La prima è la muffa grigia (nome scientifico: Botrytis cinerea), che attacca specialmente le piante ornamentali e frutti di bosco come le fragole, ma anche verdure come i broccoli. Poi ci sono i Funghi Ascomycota, che attacca carciofi e pomodori, e infine il Rhizoctonia Solani, peggior nemico di peperoncino, patate e spinaci. Queste tre tipologie fungine staranno alla larga grazie alla soluzione di bicarbonato, che ancora una volta si conferma un rimedio prezioso per la nostra vita di tutti i giorni.

