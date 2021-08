Nell’ultimo secolo la scienza e la ricerca hanno fatto enormi passi avanti, tanto che per prevenire diverse malattie bastano alcuni esami indolori e non invasivi. Tra questi, uno dei più importanti e che tutti dovrebbero fare almeno una volta all’anno è l’analisi del sangue. Questo controllo permette di evidenziare eventuali anomalie che sono indice di allarme per patologie diverse, a seconda del parametro in questione.

Tra questi, uno dei parametri in esame è la creatinina e continuando a leggere vedremo cosa indica e perché sia da tenere d’occhio.

Pochi sanno che cos’è e cosa indica questo valore fondamentale per la salute

La creatinina è un prodotto di scarto sintetizzato durante il metabolismo di una sostanza chiamata creatina, fondamentale per la contrazione muscolare. La creatina è una sostanza importante perché rappresenta una fonte di energia immediata fondamentale durante gli sforzi. In effetti, la creatina è presente anche in diversi integratori per gli atleti.

La creatina, poi, viene rapidamente convertita in creatinina nell’organismo, entra nel sangue e deve essere eliminata attraverso le urine. Tutto questo avviene per azione dei reni, che filtrano il sangue e permettono l’eliminazione della creatinina. Ecco perché eventuali variazioni nei livelli di creatinina nel sangue si riconducono a problemi ai reni.

Per cui, è fondamentale prestare attenzione ai livelli di creatinina ed agire di conseguenza.

Significato dei livelli di creatinina

Come abbiamo visto, anche se in pochi sanno che cos’è e cosa indica questo valore, la creatinina è fondamentale per la salute dei reni. Normalmente, negli adulti la creatinina ha valori che variano da 0,6 a 1,3 milligrammi per decilitro di sangue. Valori superiori al normale di creatinina nel sangue rivelano una possibile disfunzione renale che si deve a:

insufficienza renale; danni ai vasi renali; infezioni o calcoli ai reni; altre cause: tra cui ricordiamo l’ipertiroidismo, eccesso di carne nella dieta o l’eccesso di pratica sportiva.

Al contrario, la creatinina bassa si riscontra principalmente in persone affette da forte debolezza, diminuita massa muscolare o donne gravide. Purtroppo, però, può anche dipendere da cause più gravi e per questo è fondamentale tenere d’occhio questi valori e agire di conseguenza.

Infatti, le analisi del sangue non danno una diagnosi ma permettono di controllare diverse possibili problematiche con un unico test non invasivo. Da qui in avanti, se si dovessero riscontrare dei valori alterati come ad esempio la creatinina, si consiglia caldamente di consultare un medico.