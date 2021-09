Dopo le vacanze è normale ritrovarsi con i capelli sfibrati e danneggiati. Le continue docce, il sole e la salsedine contribuiscono a rovinare i capelli rendendoli secchi e crespi. Questo accade soprattutto a chi a i capelli fini e stressati da tinte e decolorazioni. Ma anche a chi, per esempio, fa nuoto professionistico o solo per semplice passione. Il cloro contenuto nell’acqua della piscina è una delle cause più frequenti di danneggiamento dei capelli.

Nutrire i capelli tutto l’anno è importante

Bisognerebbe prendersi cura dei propri capelli il più possibile. Utilizzare prodotti adatti al tipo di capelli e delicati sul cuoio capelluto aiuta ad evitare spiacevoli imprevisti. Tra tutti la formazione della forfora o la desquamazione del cuoio capelluto, ad esempio. Ma per avere capelli lunghi, sani e forti basta usare sempre questo segreto che viene dall’Oriente. Un metodo davvero efficace per nutrire a fondo i nostri stupendi capelli di cui lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già parlato.

Pochi sanno che con questo incredibile prodotto anti-età si possono rinvigorire capelli secchi e sfibrati

Ma cosa fare quando il danno è già fatto e i nostri capelli sono sfibrati a tal punto da sembrare paglia? Prima di tutto è bene pensare di darci un taglio. In questo modo potremo eliminare le punte irrecuperabili alle quali è impossibile rimediare. Un pretesto per sfoggiare il taglio del momento che fina il viso e dona volume ai capelli.

Dopodiché si può passare ad un metodo super efficace per rinvigorire la capigliatura. Dovremo applicare questo prodotto per almeno 2 settimane circa per vederne i risultati. Va bene anche due volte a settimana per evitare di stressare ulteriormente i capelli bagnandoli ogni giorno. Il prodotto di cui stiamo parlando non è altro che l’acido ialuronico.

Famoso soprattutto per la cura della pelle, questo prodotto è perfetto anche per i capelli. Infatti grazie alle sue proprietà idratanti è perfetto per i capelli danneggiati e secchi. Applicandolo sui capelli bagnati prima di asciugarli aiuterà a nutrirli e risanarli. Non interagisce con i capelli colorati quindi possono utilizzarlo proprio tutti. Sono diversi i marchi che vendono l’acido ialuronico ad un prezzo super competitivo. Quindi è anche un trattamento economico se solo si pensa alle maschere che facciamo dal parrucchiere.

Dunque, ecco che pochi sanno che con questo incredibile prodotto anti-età si possono rinvigorire capelli secchi e sfibrati. Dopo più o meno due settimane i capelli saranno più morbidi e pieni di vita.

