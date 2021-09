Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività. Tutto rimane invariato e qualsiasi dato macroeconomico viene subito metabolizzato e quindi i mercati si concentrano sui grafici e snobbano qualsiasi rumore di fondo. Al momento, la nostra attenzione verte su due aspetti essenziali: la tendenza rialzista e il premio per il rischio a favore. Questi sono i veri drivers dei mercati. Per il momento non c’è altro da aggiungere ed altre valutazioni da fare. Tutto il resto, infatti, potrebbe essere solo mera elucubrazione mentale.

Alle ore 19.43 della giornata di contrattazione del 6 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.920

Eurostoxx Future

4.243

Ftse Mib Future

26.275

S&P 500 Index

4.535,42 (alla chiusura del 3 settembre).

Da qualche settimana il frattale di previsione annuale proietta ribassi almeno fino a dicembre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

L’andamento previsto per la settimana del 6 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Per il momento, lo scenario rimane confermato.

I mercati si concentrano sui grafici e snobbano qualsiasi rumore di fondo

Di seguito i livelli da monitorare per valutare se il tragitto in corso dei mercati subirà o meno delle variazioni:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 settembre inferiore a 15.724.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 settembre inferiore a 4.185.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 settembre inferiore a 26.090.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 settembre inferiore a 4.474.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere ancora i Long sugli indici analizzati. La giornata di contrattazione dovrebbe presentarsi come segue:

laterale rialzista per le prime ore di contrattazione e poi chiusura intorno ai massimi di giornata.

Come al solito si procederà per step.