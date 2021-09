Pochi sanno che 5 bicchieri di queste due bevande potrebbero togliere 6 mesi di vita

Se la nostra salute è davvero importante per noi, sapremo che per salvaguardarla al meglio è necessario a volte fare delle rinunce. Non solo per quel che concerne vizi come il fumo, ma anche verso ciò che consumiamo durante e fuori dai pasti.

Molti alimenti andrebbero evitati o limitati, soprattutto se soffriamo di particolari disturbi. Altri, solitamente sconsigliati in certe situazioni, si possono consumare seguendo dei semplici consigli. È il caso dei legumi, che possiamo mettere in tavola anche se soffriamo di meteorismo e gonfiore addominali con dei piccoli accorgimenti nella preparazione.

Così come i cibi, anche i liquidi possono risultare più o meno salutari per il nostro organismo. Potrebbe perfino trattarsi di bevande che ingeriamo quasi ogni giorno, ma che, anche in dosi moderate, possono portare a complicazioni di non poco conto. Anche qualche bicchiere saltuariamente, infatti, potrebbe incidere sulla nostra salute. È il caso di due bevande che molti apprezzano e consumano quotidianamente o quasi, ma di cui non si rendono conto dei pericoli derivati da un consumo oltre i limiti.

Occhio ai liquidi

L’alimentazione ha un peso non indifferente sulla nostra salute. In questa non si comprendono solo cibi come la pasta o le bistecche, ma anche quello che beviamo. Succhi, bibite gassate e integratori che si trovano comunemente sugli scaffali del supermercato non sono tutti uguali.

Alcuni apportano benefici, altri ci danneggiano. Un esempio è quello del latte, di cui tutti conosciamo i benefici. Questa bevanda amatissima potrebbe addirittura ridurre il rischio di contrarre il tumore alla vescica. Al contrario, dosi elevate di caffè d’orzo potrebbero risultare addirittura tossiche per il nostro organismo, a causa dell’acrilamide. Ecco perché un consumo attento è sempre la soluzione migliore per prevenire ogni problema.

Vi sono dei casi, però, in cui purtroppo anche un consumo moderato non basta per non incappare in effetti negativi. Ne bastano pochi bicchieri per compromettere la salute in modo anche grave.

Pochi sanno che 5 bicchieri di queste due bevande potrebbero togliere 6 mesi di vita

L’avvertimento che vogliamo dare oggi riguarda due alcolici che tutti conosciamo e che ormai sono parte della vita quotidiana di moltissime persone. Ci riferiamo al vino e alla birra. Pochi sanno che 5 bicchieri di queste due bevande potrebbero togliere 6 mesi di vita. Studi recenti dimostrerebbero, infatti, come anche queste ridotte dosi settimanali contribuirebbero al calo degli anni di vita (cinque calici di vino da 175 millilitri e cinque pinte di birra).

A questi si aggiungono anche i superalcolici. Bevendone anche solo 100 gr alla settimana, il corrispettivo di circa 5 o 6 bicchieri, ci toglieremmo mesi di vita. Ma la cosa che più preoccupa è che i calcoli sono proporzionali. Ovvero, più le dosi aumentano, meno si potrebbe vivere. Sebbene non vi sia la certezza matematica di quanto detto, i dati riportati non sono certamente da prendere alla leggera.