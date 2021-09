Ormai ci siamo: dopo i mesi della didattica a distanza (DaD) e le ferie estive, milioni di studenti stanno per ritornare in classe. La palestra migliore dove apprendere, confrontarsi e crescere come cittadini prima e studenti poi.

A varcare la soglia degli istituti scolastici saranno oggi, lunedì 6 settembre, gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Seguiranno, in ordine sparso, i ragazzi delle altre Regioni fino al prossimo lunedì 20, quando chiuderanno il cerchio gli studenti di Puglia e Calabria.

Vediamo allora tutte le date, Regione per Regione, facendo attenzione al nuovo calendario scolastico e a tutti i ponti e le festività.

È giunto un nuovo anno scolastico

In questi mesi le scuole, seguendo le direttive ministeriali, si sono adoperate per permettere un ritorno in classe in sicurezza. La DaD, infatti, si è rivelata utile nei mesi bui della pandemia. Tuttavia, ha palesato limiti e criticità superabili solo con il ritorno al passato, ossia la presenza in classe degli alunni.

In merito alle date di inizio e fine del nuovo anno scolastico (A.S.), il Ministero dell’Istruzione ha dato delle linee guida. Ha proposto il 6 settembre quale data d’avvio delle attività delle scuole per l’infanzia. Mentre ha proposto il 13 settembre per l’avvio della didattica delle scuole del I° e del II° ciclo di istruzione.

Ogni Regione ha potuto comunque personalizzare i calendari. Questo spiega perché le date legate alla didattica (e le date di sospensione didattica) risultano sfasate tra una Regione e un’altra.

Le date di inizio anno scolastico Regione per Regione

Riportiamo, allora, le 21 date di avvio dell’A.S. 2021/’22:

6 settembre: provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige);

13 settembre: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, provincia autonoma di Trento (Trentino), Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

14 settembre: Sardegna;

15 settembre: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana;

16 settembre: Friuli Venezia Giulia, Sicilia;

20 settembre: Calabria e Puglia.

Per quanto riguarda il termine ultimo delle attività scolastiche, è fissato tra l’8 e l’11 giugno del 2022.

Attenzione al nuovo calendario scolastico e a tutti i ponti e le festività

A questo punto diamo uno sguardo alle varie festività comandate (e relativi ponti) che saranno disseminati da qui al prossimo giugno. Abbiamo:

lunedì 1° novembre, la Solennità di Tutti i Santi (in qualche Regione la didattica è sospesa anche il 2 novembre);

mercoledì 8 dicembre, l’Immacolata Concezione;

festività natalizie, quasi ovunque comprese tra giovedì 23 dicembre e giovedì 6 gennaio 2022. Tuttavia, alcune Regioni (Piemonte, Puglia e Veneto) hanno posticipato il rientro a lunedì 10 gennaio;

la sospensione della didattica per le vacanze di Carnevale, variabili nei giorni (quando e quanti). In genere saranno comprese tra il 28 febbraio e il 1° marzo;

le festività pasquali, comprese tra giovedì 14 e martedì 19 aprile;

lunedì 25 aprile, festa della Liberazione;

il 1° maggio, invece, nel 2022 cadrà invece di domenica;

giovedì 2 giugno, festa della Repubblica.

Approfondimento

Lavoro carriera e successo con questo percorso scolastico.