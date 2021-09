I primi giorni di settembre ci stanno ormai facendo compagnia e la nostalgia delle vacanze estive già si fa sentire. Il mare, per la gran parte di noi, è ormai solo un ricordo, così come le spiagge affollate e il relax totale. Non preoccupiamoci, però. Se l’autunno può sembrarci una stagione triste e cupa, è anche un periodo che porta tante novità. Infatti, è proprio ora che ricominciano le nostre serie tv preferite e i programmi che abbiamo lasciato in sospeso quest’estate.

Sono tante le proposte delle emittenti streaming, e non, per fare compagnia agli utenti la sera, ma noi vogliamo segnalare una novità assolutamente imperdibile. Infatti, a settembre in arrivo la nuovissima serie tv tratta da una storia vera che tutti dovrebbero vedere. Di quale stiamo parlando e dove la potremo vedere? Scopriamolo nelle prossime righe.

Un palinsesto eterogeneo per soddisfare ogni tipologia di spettatore

A settembre la tv si rilancia e le piattaforme di streaming ospitano, o ospiteranno a breve, moltissime serie. Alcune già applauditissime dalla folla e giunte ormai all’ultima stagione, altre invece ancora tutte da scoprire. La serie spagnola che ha scosso gli animi degli utenti e ha stupito la critica dà il benvenuto alla sua ultima stagione. Parliamo de La Casa di Carta 5, la cui prima parte è già disponibile dal 3 settembre su Netflix, Sky Q e NOW. Grande attesa anche per il finale di Lucifer, la cui sesta e ultima stagione la si potrà vedere su Netflix a partire dal 10 settembre.

Tra le novità da non perdere segnaliamo, invece, Coyote, in onda su Sky Investigation dal 5 settembre. La serie poliziesca che vede protagonista un agente che si ritroverà a dover collaborare con individui poco affidabili. A questa si affianca Squid Game, la serie thriller coreana che terrà incollati alla poltrona col fiato sospeso. Disponibile dal 17 settembre su Netflix.

A settembre in arrivo la nuovissima serie tv tratta da una storia vera che tutti dovrebbero vedere

Ma qual è il titolo sulla bocca di tanti e la cui attesa sta quasi per finire? Semplice, parliamo di Dr. Death. La peculiarità di questa serie thriller non sono tanto i momenti di tensione, che non ci faranno staccare lo sguardo dalla tv. La cosa che più ci colpirà , infatti, è sapere che gli avvenimenti che vengono narrati sono frutto di fatti reali. Per questo ci emozionerà, e preoccuperà allo stesso tempo, sapere che la figura del malefico dottore interpretata da Joshua Jackson ha realmente messo piede in un ospedale.

Dr. Death è una serie che non possiamo per nessun motivo lasciarci sfuggire. L’ulteriore incentivo lo offre poi la presenza nel cast di attori di spicco, come Alec Baldwin e Christian Slater. Le due star vestiranno i panni dei medici che scopriranno gli orrori commessi dal protagonista. Dr. Death è disponibile dal 12 settembre sulla piattaforma streaming Starz Play. Il servizio è in abbonamento