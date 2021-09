Chi soffre di meteorismo e gonfiore addominale può mangiare i legumi seguendo questi accorgimenti

Quando c’è in gioco la nostra salute non si scherza e la si deve tutelare nel migliore dei modi. Alcuni disturbi, purtroppo, hanno una vasta diffusione tra la popolazione e possono provocare spiacevoli effetti collaterali. Tra questi meteorismo e gonfiore addominale. Questi due fastidi sono molto comuni e oltre che originare dolori acuti possono condurre a situazioni alquanto imbarazzanti. Chi di noi, d’altronde, vorrebbe ritrovarsi con un episodio di flatulenza in una sala piena o in una via particolarmente battuta?

Di solito uno dei fattori che più si ritiene responsabile di questi fenomeni è l’alimentazione. Già, ancora una volta quello che introduciamo nel nostro organismo ha conseguenze più o meno positive su di noi. Informandoci circa ciò che potremmo mangiare in caso di meteorismo e gonfiore addominale, scopriremo come alcuni cibi non vadano per nulla bene.

In alcuni casi si parla di alimenti generalmente molto salutari, ma che potrebbero scatenare questi problemi. Tra i tanti, anche i legumi andrebbero di solito evitati. Nonostante ciò, con qualche piccola accortezza nella preparazione, potremmo gustare prodotti come fagioli e piselli, abbassando il rischio di effetti collaterali. Ecco i consigli degli esperti per mangiare i legumi per chi soffre di meteorismo e gonfiore addominale.

I consigli generali sull’alimentazione in caso soffriamo di questi disturbi

Nel caso soffrissimo di questi due disturbi, la prima cosa da fare è regolare la dieta. Meteorismo e gonfiore addominale sono la conseguenza dell’ingerimento di sostanze che fermentano nel nostro stomaco, formando dei gas. Tra gli alimenti da limitare troviamo in primis le crucifere. A questo gruppo appartengono verdure come rape, verze, cavoli e broccoli. In ogni caso, si raccomanda di non sospenderli completamente dalla dieta, viste le numerose proprietà benefiche.

Occhio anche alla frutta, prugne e mele su tutti. Le fibre e gli zuccheri contenuti fermentano, aumentando il fastidio e il dolore addominale. Cerchiamo, infine, di limitare, se non evitare del tutto, il consumo di bibite gassate e dolci vari.

Chi soffre di meteorismo e gonfiore addominale può mangiare i legumi seguendo questi accorgimenti

Anche i nostri amati legumi sarebbero da evitare, a meno che non si opti per qualche furbo sistema in cucina. Gli esperti suggeriscono, innanzitutto, di immetterli gradualmente nella nostra dieta. Partiamo con una porzione a settimana. Preferiamo poi quelli secchi ai precotti e, a meno che non si tratti di piselli o lenticchie, lasciamoli in ammollo almeno 12 ore. Ammorbidendosi, diventeranno decisamente più digeribili, causando meno problemi di stomaco.

Per ultimo, ma non meno importante, quando li lessiamo evitiamo il sale. Preferiamo, invece, il bicarbonato, che li alleggerisce. Completiamo infine con un pugno di erbe aromatiche, come alloro o santoreggia. Chi soffre di meteorismo e gonfiore addominale può mangiare i legumi seguendo questi accorgimenti. Per un maggior approfondimento ecco, invece, i salumi consumabili da chi ha alti livelli di trigliceridi.