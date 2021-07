In questo articolo andremo a scoprire un prodotto tipico italiano particolare ma strepitoso proveniente dalla meravigliosa terra di Calabria. Pochi sanno che 1 solo ingrediente strepitoso può rendere eccezionali dei normalissimi spaghetti. Senza tenere conto della bontà delle bruschette accompagnate con lo stesso prodotto.

Secoli di storia e piacere a tavola

Si dice che sia nata a Spilinga la ‘nduja, prodotto tipico calabrese che nasce dalla carne di maiale. Tradizione vuole che il suo nome così particolare derivi dalla presenza francese degli Angiò nel periodo medievale e rinascimentale. Sarebbe una storpiatura della salsiccia francese “andouille”, ma qualcuno sostiene che deriva, invece dagli antagonisti dei francesi: gli spagnoli. Anch’essi presenti per diversi anni in Calabria e che avrebbero portato con sé la “sobrassada”.

Pochi sanno che 1 solo ingrediente strepitoso può rendere eccezionali dei normalissimi spaghetti

Questo saporitissimo salume nasce dall’esigenza di non sprecare nulla del maiale. È utilizzato in moltissime e sempre valide farciture. Lo proponiamo ai nostri Lettori sicuri di non sbagliare. Con 1 etto circa di nduja, 1 spicchio d’aglio e dell’olio extravergine prepareremo spaghetti o linguine da ricordarsi per sempre. Ecco come.

La preparazione della nostra pasta

Veloce e semplice ma straordinariamente gustosa questa ricetta:

mettiamo ovviamente a bollire la nostra pentola d’acqua e mentre aspettiamo prendiamo una padella e prepariamo il soffritto con l’olio e l’aglio tritato; a questo punto inseriamo la ‘nduja e cuociamola facendola quasi sciogliere; scoliamo la pasta al dente, tenendo un paio di mestoli di acqua della cottura; versiamo gli spaghetti nel sugo e facciamo saltare a fuoco vivace, mescolando con l’acqua della pasta avanzata che andrà a fondersi col sugo.

Serviamo a tavola magari con una bella birra non filtrata e prepariamoci all’estasi della tavola in maniera semplice ma deliziosa.

