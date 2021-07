Da Nord a Sud passando per il Centro e le Isole non c’è solo la Nazionale di calcio ad accomunarci ma anche il piatto tipico dell’estate: il riso freddo. Alcuni lo chiamano anche insalata di riso o riso alla greca per le tante varianti possibili ma la sostanza non cambia. Cambia invece e non poco la sua preparazione che può sembrare semplice ma nasconde delle insidie e non da poco. Ecco allora il vero segreto degli chef per un riso freddo eccezionale mai mangiato così prima. Andremo a vedere qualche piccolo e utile suggerimento per il piatto che regnerà sovrano di qui fino a fine settembre.

Un falso mito da sfatare subito

L’Italia si divide al primo e importante passaggio del nostro piatto: sciacquare il riso o non farlo sotto l’acqua fredda appena cotto?

I detrattori di questa azione sostengono che il riso perda l’amido e la sua sapidità che sono essenziali per mantenere qualità e sapore naturale. Anche se poi lo condiremo all’inverosimile. Ecco allora cosa suggeriscono gli esperti del settore.

Il vero segreto degli chef per un riso freddo eccezionale mai mangiato così prima

Ecco la contromossa all’acqua fredda della scolatura per non perdere nulla del nostro riso. Prendiamo una terrina aggiungiamo al riso:

a) del succo di limone a temperatura frigo, ovviamente filtrato se usiamo il limone fresco e non il succo concentrato pronto;

b) oppure 3/4 cucchiai in base alla quantità di aceto sempre a temperatura frigo.

Non facciamo assolutamente l’errore di inserire subito la maionese o altre salse simile che incolleranno il riso rendendolo anche meno digeribile.

Occhio alle uova

Quasi tutte le ricette prevedono la presenza delle uova sode nel riso freddo. Attenzione a un altro passaggio da non sottovalutare: dopo averle scolate, aspettiamo che si raffreddino e mettiamole in frigo per una decina di minuti. A quel punto inseriamole pure ricordandoci poi che il riso freddo dura mediamente in frigo 3 giorni. L’aggiunta quotidiana della maionese permetterà di rinfrescarlo e mantenerlo vivace.

