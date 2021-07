Le azioni GEOX potrebbero letteralmente decollare dopo il superamento di area 1,216 euro. Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista, ma stenta a decollare in quanto il supporto in area 0,98 euro frena la discesa. Qualora dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a questo livello, sicuramente le quotazioni accelererebbero verso il I obiettivo di prezzo in area 0,8 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 0,345 euro.

In chiusura della settimana in corso, però, potrebbe accadere qualcosa di molto importante con implicazioni sull’andamento del titolo nelle prossime settimane. Come si vede dal grafico, infatti, lo Swing Indicator potrebbe dare un segnale di acquisto. Se confermato nelle settimane successive e coadiuvato dalla rottura di area 1,216 euro, allora le quotazioni potrebbero finalmente esplodere al rialzo e dirigersi verso gli obiettivi rialzisti indicati dalle linee tratteggiate. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo potrebbe fare triplicare il valore delle azioni GEOX come già scritto in un precedente report (Dopo anni di ribasso le azioni GEOX nei prossimi mesi potrebbero triplicare il loro valore) con riferimento al time frame mensile.

Anche nel lungo periodo, quindi, ci sono i presupposti per assistere a una vera e proprio esplosione rialzista del titolo in questione. A supporto di questo scenario ci sono anche le previsioni sugli utili della società che sono visti crescere di oltre il 100% all’anno per i prossimi tre anni.

Dal punto di vista della valutazione la situazione è molto contrastata. Alcuni indicatori (fair value, Price to Book ratio) che indicato sottovalutazione e altri, invece, che indicano sopravvalutazione. La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

l titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 29 luglio a quota 1,06 euro in rialzo del 2,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale