Non tutte le piante sono adatte ad essere piantate in un vaso pensile! Da escludere subito quelle che hanno un portamento eretto e che non ricadono a cascata.

Depenniamo anche le piante che necessitano di ricevere acqua dai sottovasi e non ad innaffiatura diretta. Vediamo, allora, le candidate al titolo di migliore pianta per una spettacolare cascata di fiori.

5 piante da fiore perfette per un vaso pensile da appendere al soffitto

Per prima cosa chiariamo che parleremo di piante da esterno e quindi di vasi che si possono appendere al soffitto del terrazzo. In alternativa, possono essere collocati in un portico d’ingresso, se abitiamo in una casa unifamiliare.

I designers, infatti, quest’anno hanno scelto di privilegiare le decorazioni ed il verde pensile. Ne sono un esempio le bolle in cristallo che scendono dall’alto con una piantina di tillandsia all’interno.

Via libera, quindi, ai vasi da appendere con catenelle al soffitto. Queste decorazioni sono molto utilizzate nello stile liberty o negli chalet alpini.

Veniamo ai fiori

I gerani. Una delle varietà migliori da appendere è il geranio parigino o ad edera. La collocazione sarà quella raccomandata di consueto. Quindi pieno sole e al riparo dai venti.

Le surfinie. Inutile dire che le surfinie hanno un portamento ricadente e che con la loro copiosa fioritura sono una pianta spettacolare da appendere. Possiamo inoltre creare dei mix di colori eccezionali dal bianco al fucsia, dal rosso al lilla.

La fuchsia. La fuchsia è una pianta bellissima ma leggermente delicata. Per prima cosa una curiosità: la pianta non prende il nome dal colore ma è esattamente l’opposto. La “fuchsia” è la pianta e il nome è un tributo al botanico Fuchs che la scoprì, mentre il “fucsia” è il colore. La fuchsia si caratterizza per fiori che assomigliano al tutù delle ballerine da cui sbucano gli esili stami. Può essere considerata una pianta da ombra o mezz’ombra. Oltre ad innaffiarla va anche vaporizzata e nebulizzata con un spruzzatore a pressione nell’apparato fogliare e floreale.

La lobelia. Fiorellini bianchi, blu o viola, piccoli ma copiosi, sono il pregio di questa splendida pianta pendula. Bisogna annaffiarne le radici senza lasciare pericolosi ristagni idrici dannosi per l’asfissia radicale. Il vaso pensile, quindi, è una soluzione ottimale.

La delosperma. Una pianta molto generosa nei fiori violacei, simili alle margherite, ma con petali più filiformi. Cresce rapidamente e si adatta ovunque facendo capolino persino fra le intercapedini dei muretti a secco. Una curiosità: per le innaffiature non occorre smontare tutte le volte il sostegno. Esistono dei sistemi per annaffiare tramite un manico alla cui estremità c’è un imbuto, un abbeveratoio. Molto comodo proprio per i vasi appesi.

Sono quindi queste le 5 piante da fiore perfette per un vaso pensile da appendere al soffitto.