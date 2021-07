Tra i frutti molto consumati in estate il melone rientra sicuramente tra questi. Fresco, succoso e ricco di sali minerali questo è tra i più gettonati dell’estate e lo si può portare ovunque. Infatti è molto pratico da mangiare in spiaggia ed è ottimo per delle merende leggere, semplice gustose.

Lo si può però anche gustare come aperitivo fresco insieme al classico prosciutto crudo. In realtà esistono dei modi alternativi per gustarsi questo frutto in modo diverso dal solito. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa, dopo aver parlato dei 3 modi semplici per conservare perfettamente e mantenere fresco nel tempo il melone, affronteremo questo argomento.

Pochi lo sanno che il melone può essere gustato in questo modo originale. Prima però è importante richiamare velocemente un aspetto.

È importante sapere scegliere il melone giusto

Esistono tante varietà di melone da scegliere in estate. Infatti abbiamo il classico Cantalupo, dolce e profumato, il melone Retato con la buccia a reticolo e dal sapore dolcissimo. Infine non bisogna dimenticare il melone Galia che ha la polpa bianca e la cui buccia è arancio chiaro.

Ci sono diverse scelte ma il risultato non cambia a meno che il frutto non è maturo a sufficienza. Per scoprirlo basta bussare sulla buccia con la mano e a seconda del suono che si senta si potrà capire.

Infatti se si avverte un suono sordo allora il frutto potrà dirsi maturo al punto giusto. Diversamente se rimbomba bisognerà attendere ancora un po’. Inoltre, se il profumo non è intenso allora è abbastanza maturo, altrimenti significa che è troppo maturo.

Pochi lo sanno che il melone può essere gustato in questo modo originale

Una volta scelto il melone che più si desidera si gustare in un modo davvero originale. Ad esempio creare delle palline per aromatizzare gli aperitivi. Vediamo come procedere.

Una volta tagliato e aperto il nostro melone, l’idea è quella di congelarlo facendo delle palline con la polpa usando gli stampi del ghiaccio. Inoltre, si possono inserire anche delle foglioline di menta all’interno delle palline. Mettere tutto nel congelatore e attendere che si freddino. In questo modo si otterranno degli aperitivi freschi e gustosi aromatizzati al melone.