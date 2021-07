L’estate e il caldo portano il desiderio di cose fresche, leggere ma anche delicate. Non solo primi o secondi ma anche dolci che possano risvegliare il sapore della stagione calda.

Dopo avere parlato di un semifreddo al gusto di liquore, gustoso e a basso costo che farà impazzire tutti, nelle prossime righe spiegheremo quest’altra autentica prelibatezza.

Un delizioso rotolo al gusto intenso di limone per un fine pasto eccellente. Per farlo serviranno questi semplici ingredienti: 115 g di zucchero, 80 g farina 00, 1 scorza di limone, 4 uova medie.

Per quanto riguarda la crema al limone serviranno invece 25 g di amido di mais, 2 scorze di limone, 80 g di zucchero. Poi 3 tuorli, 250 g di panna fresca liquida e 20 g di zucchero a velo. Infine saranno necessari 200 g di latte intero, 5 g di gelatina in fogli e 150 g di succo di limone.

Definiti gli ingredienti passiamo alla preparazione del rotolo al limone. Per prima cosa bisogna rompere le uova e sbatterle dentro una ciotola usando delle fruste elettriche. Poi prendere lo zucchero e aggiungerlo lentamente più volte aggiungendo 1 scorza di limone.

Bisogna continuare a montare fino a che si ottiene una forma spumosa e gonfia. Setacciata la farina all’interno, continuare mescolare ma dal basso verso l’alto, in modo da non smontare il composto e per incorporare meglio la farina. Fatto ciò, prendere una teglia di circa 30×38, ricoprire con la carta forno e inserire l’impasto lungo tutta la superficie.

Quindi riscaldare il forno a 220 gradi e cuocere per circa 8-9 minuti. Terminata la cottura si deve estrarre la pasta del biscotto delicatamente, metterla su un tagliere e coprirla con la carta forno. Infine si deve capovolgere facendola raffreddare.

La preparazione della crema di limone

Passando alla crema, si deve mettere il latte con la scorza di 2 limoni in un pentolino. Prendere i 2 limoni spremergli e aggiungere il succo (150 gr). Nel frattempo che il latte comincia a bollire si dovranno mettere a mollo in acqua fredda i fogli di gelatina. Nel frattempo, in una ciotola mettere lo zucchero e le uova, e mescolare fino ad ottenere una crema liscia.

Appena il latte sta per bollire, aggiungerlo direttamente nel composto usando il setaccio. In questo modo tolte le scorze di limone, si può mescolare e riversare il tutto nel pentolino dove c’era il latte.

La cottura dovrà proseguire per almeno altri 4-5 minuti finché la crema non diventa densa. A questo punto strizzare i fogli di gelatina aggiungendoli e mescolando subito. Infine mettere la crema a raffreddare coperta in una ciotola.

Gli ultimi passaggi

Si dovrà quindi montare la panna in una ciotola con lo zucchero a velo e aggiungerla alla crema e mettere tutto in frigo per almeno 1 ora.

Dopo si potrà prendere, staccare la pasta biscotto dalla carta forno e versare la crema al limone in maniera uniforme lasciando circa 1 cm dal bordo.

L’ultimo passaggio è avvolgere il rotolo mettendolo nella pellicola trasparente riponendolo in frigo per altre 2 ore prima di gustarlo.

Ecco quindi un delizioso rotolo al gusto intenso di limone per un fine pasto eccellente.