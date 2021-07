Anche se i medici consigliano una sana alimentazione accompagnata da uno stile di vita salutare, sono concordi nello stabilire che non esistono alimenti che da soli prevengono e curano il cancro.

Come tutti sanno, occorre seguire un’alimentazione sana e vari per fornire al nostro organismo tutti i nutrienti necessari.

In questo articolo, prendendo come riferimento uno studio dell’AIRC, vedremo cosa ci dice la scienza e tutta la verità sui cibi che prevengono e curano il cancro.

Uno stile di vita sano, una regolare attività fisica, un limitato consumo di alcool ed evitare di fumare sono tutti elementi considerati protettivi per la nostra salute e per prevenire molte malattie.

Ecco cosa ci dice la scienza e tutta la verità sui cibi che prevengono e curano il cancro

Gli studi degli ultimi decenni che pongono a questa tematica sono tanti e diversi. Da quelli che riguardano il campo epidemiologico, con l’osservazione delle malattie presenti in una popolazione, fino ad arrivare a quelli più recenti con lo studio degli effetti che hanno le singole pietanze, sulla prevenzione e la comparsa del cancro.

Sul tema, si contano oltre 1.600 pubblicazioni scientifiche, da uno dei più noti centro studi del settore: l’EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

Il loro incessante lavoro ha portato ad esaminare oltre mezzo milione di persone, in 10 paesi differenti per 15 anni.

Gli argomenti? I diversi tipi di cancro e la loro relazione con il cibo.

In definitiva, i risultati affermano che non esistono degli alimenti che da soli prevengono o curano il cancro, ma ce ne sono alcuni da privilegiare in quanto ricchi di nutrienti.

Ecco l’elenco dell’American Institute for Cancer Research:

a) mele;

b) mirtilli;

c) crucifere;

d) pomodori;

e) legumi;

f) soia;

g) tè.

Gli esperti del WCRF raccomandano per aiutare a prevenire il cancro di:

a) mantenere il peso nella norma;

b) consumare cereali integrali, vegetali, frutta e legumi;

c) moderare il consumo dei fast food;

d) limitare il consumo di carne rossa;

e) limitare il consumo di bevande zuccherate;

f) limitare il consumo di alcol;

g) non basare l’alimentazione sugli integratori.