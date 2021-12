Ogni anno, il mese di dicembre è mese di regali, di pensieri speciali e di riavvicinamenti. E non è sempre Babbo Natale o la Befana il delegato alla consegna dei doni. Nel bergamasco e in altre zone del nord Italia, per esempio, a portare i doni ci pensa Santa Lucia, il 13 dicembre. Secondo la tradizione, il giorno di Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. In realtà abbiamo già visto in un precedente articolo, nel 2021, il giorno più corto sarà il 21 dicembre, giorno del solstizio di inverno.

Lo scambio di doni è un segno importante verso l’altro. Non dovrebbe essere solo uno scambio di oggetti. Dovrebbe piuttosto rappresentare una condivisione di un pensiero, di un ricordo, di un’esperienza comune. Il dono è dono di sé, prima di tutto e l’oggetto ne è solo un simbolo (seppure bello e costoso). Quel che facciamo con il dono è onorare l’altra persona, la sua presenza nella nostra vita, il suo permanere o il suo semplice casuale passaggio. Ecco perché un regalo non può essere mai solo un regalo. Allora, per non scegliere la solita stella di Natale, ecco la pianta natalizia originale da donare alle persone care.

La stella della ricerca

La stella di Natale è una pianta riconosciuta e riconoscibile da donare nel periodo natalizio. Le sue foglie rosse, in contrasto al verde e al bianco dei fiori, la rendono in tono con lo spirito e i colori del periodo. Negli ultimi anni, per fortuna, è diventato anche simbolo della ricerca per le leucemie grazie alle iniziative dell’AIL. L’AIL è l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma che organizza una raccolta fondi proprio tramite la vendita di queste piante. Se questo è lo scopo, ovvero aiutare la ricerca scientifica e i malati di leucemia, che si comprino da AIL, dunque, tutte le stelle di Natale possibili! Altrimenti, una valida alternativa alla stella di Natale è quella che descriviamo di seguito.

Per non scegliere la solita stella di Natale, ecco la pianta natalizia originale da donare alle persone care

Una magnifica pianta da donare alle persone care, originale e inaspettata, originale perché inaspettata, è il Cactus di Natale. Il nome scientifico del Cactus di Natale è Schlumbergera buckleyi. A differenza di altri cactus, il Cactus di Natale non vive in ambienti caldi e aridi come deserti o pianure. In effetti, questa succulenta epifita è originaria delle foreste pluviali tropicali del Brasile meridionale, dove cresce sui rami degli alberi e assorbe l’elevata umidità, la luce solare screziata e le temperature calde.

È una pianta grassa, ma non dovrebbe essere tenuta alla luce solare diretta per troppo tempo, per non vedere le sue foglie sbiadire. Bisogna inoltre innaffiarlo con una frequenza di due o tre settimane per non verderla seccare. Il cactus di Natale preferisce un ambiente umido, per questo viene spesso utilizzato per arredare bagni e cucine. I cactus di Natale tendono a fiorire all’inizio dell’inverno, quindi proprio a cavallo del periodo natalizio. Da qui, il suo nome. I fiori del cactus di Natale sono di un rosa intenso, hanno una forma a trombetta pendula e possono essere impollinati da parte dei colibrì.

Ecco duque la pianta ideale da donare a cuore aperto.