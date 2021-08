I nutrizionisti consigliano sempre di seguire la stagionalità dei prodotti nei nostri menù. Si tratta di una scelta più sana per l’organismo, l’ambiente e il portafoglio.

Nel periodo giusto, infatti, i cibi hanno un sapore e un profumo più intenso e sono ricchi in principi nutrizionali. Inoltre contengono meno concimi e conservanti e sono disponibili anche a km 0. Quindi si avrà un minor impatto sull’ambiente e sui prezzi al mercato.

Tuttavia, vi sono cibi che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole, come nel caso dei legumi. In effetti, ceci, fagioli, fave, piselli, cicerchie e lenticchie possono consumarsi sia freschi, in corrispondenza del loro periodo di raccolta, che secchi.

Malgrado le raccomandazioni, tuttavia pochi mangiano in estate questi fantastici alimenti che prevengono e contrastano diabete e colesterolo.

I nutrienti contenuti da questi fantastici alimenti

I legumi sono un’ottima fonte di proteine vegetali, alternativa a quella di origine animale (da carne, uova e formaggi).

È davvero impressionante la lista dei nutrienti buoni che apportano questi alimenti.

Sono anzitutto una miniera d’oro di fibre, fantastiche per migliorare il transito e la regolarità intestinale e per potenziare la mucosa intestinale. Inoltre chi segue diete dimagranti dovrebbe ricordare che le fibre dei legumi aumentano il senso di sazietà. Quindi aiutano a conservare massa muscolare senza ingrassare.

I legumi sono inoltre una fonte importantissima di vitamine. Troviamo principalmente tiamina (vitamina B1), acido folico, niacina (PP) e biotina (vitamina H).

Altrettanto vasto e variegato è il loro apporto in termini di sali minerali: magnesio, ferro, fosforo e potassio sono tra quelli maggiormente più frequenti.

L’incidenza dei legumi su diabete e colesterolo

Diversi studi hanno dimostrato che il loro consumo regolare è associato a rischi più bassi della media di sviluppare obesità, cancro, diabete e malattie cardiovascolari. Secondo le raccomandazioni degli esperti, andrebbero mangiati dalle 2 alle 4 volte a settimana, estate inclusa, quando di norma si tende a dimenticarli.

I legumi infatti sono in grado di abbassare i livelli di trigliceridi e colesterolo cattivo (LDL, Low Density Lipoprotein). Ancora, hanno un basso indice glicemico e quindi sono fantastici nello stabilizzare i valori della glicemia.

Infine questi alimenti sono in grado di ridurre la pressione sanguigna e lo stato infiammatorio cronico.

Questi cibi carichi di salute sono molto versatili in cucina ed economici. Vediamo quanto costano in media.

Una confezione da mezzo kg di fagioli cannellini o borlotti secchi oscilla tra i 2,50-3,50 euro. In genere è il legume già cotto e in lattina che costa meno. Con 500 gr di prodotto si preparano tranquillamente 4 porzioni, quindi circa 1 euro a piatto.

Sul mercato ceci e lenticchie costano grosso modo quanto i fagioli e valgono sempre le stesse regole. Cioè il prodotto più economico è quello in lattina, mentre il biologico certificato costa di più. Infine per i piselli i prezzi vanno visti al rialzo, soprattutto per il raccolto fresco e biologico.

