L’estate sta per finire e sono tanti i lavoratori che stanno per tornare alle proprie occupazioni. Prima di ricominciare la vita di tutti i giorni sarebbe però utile passare un fine settimana sereno, lontani dal caos della città. Ecco perché oggi andremo a scoprire dei piccoli tesori di serenità in cui potersi finalmente rilassare prima di riprendere la normale routine giornaliera. Iniziamo subito.

Tra laghi sereni e stupende cittadine

Tornare al lavoro dopo aver passato delle meritatissime vacanze estive non è sempre facile. Riprendere a lavorare a pieno regime quando ci si è abituati a passare delle giornate in spiaggia può infatti essere veramente stressante.

Per questo motivo sarebbe meglio dedicarsi anche solamente poche giornate, magari un week-end, in una località rilassante e lontana dal caos cittadino. Per farlo non c’è bisogno di andare lontani da casa, né di spendere una montagna di soldi, ma solamente di visitare alcuni piccoli centri non troppo distanti di casa. Infatti, pochi lo sanno ma questi borghi stupendi regalano delle bellissime giornate di fine-estate. Ad esempio, gli amanti della Toscana potrebbero visitare Isola Santa, bellissimo e antico borgo non troppo lontano dalla città di Lucca.

Qui sarà infatti possibile godersi il fluire delle acque di un vicino lago artificiale e perdersi tra la natura delle Alpi Apuane. Inoltre, la stessa conformazione del paesino, formato da casette in pietra trasformate in un albergo diffuso, permette di potersi godere delle giornate silenziose e rilassanti. Insomma, una località perfetta per staccare la spina e potersi ricaricare prima di ricominciare con la vita di tutti i giorni.

Se invece ci si trova nel Lazio e si vuole passare un fine-settimana sereno lontano dalla calca cittadina si dovrebbe visitare la cittadina di Bolsena. Qui ci si potrà perdere tra le vie di un borgo dalla storia antica, rilassandosi di fronte al lago omonimo e dedicandosi a divertenti ‘escursioni. Risulta inoltre imperdibile una visita alle strutture antiche presenti nella città, tra le quali spicca il castello Monaldeschi, rocca medievale molto bella e ben conservata. Infine, gli abitanti di Milano e dintorni non dovrebbero perdersi una visita alla cittadina di Stresa. Qui sarà infatti possibile rilassarsi godendosi una bellissima visuale sul lago Maggiore e sulle note isole Borromee.

