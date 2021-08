D’estate, si sa, rimanere in forma non è facile. Cerchiamo il relax dopo un anno pieno di impegni e di lavoro.

Rilassarsi significa anche non pensare alla linea e ai cibi sani, perché rilassarsi spesso vuol dire anche mangiare buon cibo.

Il pensiero delle calorie che andrebbero assunte giornalmente, di quanti caffè dovremmo prendere ogni giorno e di tutto ciò che potrebbe fare male, d’estate viene meno.

È pur vero, però, che muoversi d’estate è più semplice.

Chi decide di trascorrere le proprie vacanze al mare, si renderà conto che il movimento è d’obbligo.

Anche camminare sulla spiaggia ci fa senza dubbio faticare più che camminare sull’asfalto.

Fare più bagni al mare e fare le passeggiate sulla riva ci fa perdere più calorie di quanto possiamo immaginare. Anche le vacanze in montagna, con i sentieri da percorrere e le passeggiate in mezzo al verde sono, senza dubbio, importanti alleati per la nostra salute.

Con questo trucco intelligente sarà facilissimo capire se ci muoviamo ogni giorno quanto serve

Molto spesso, però, anche sapendo che stiamo facendo movimento, non riusciamo a capire quanto e se basta per il nostro fabbisogno giornaliero.

Al giorno d’oggi, però, fortunatamente esistono i cellulari. Grazie a questi possiamo calcolare tutto quello che vogliamo.

Infatti, come molti sapranno bene, la maggior parte dei nostri cellulari contiene un’applicazione che ci avverte, tramite una notifica, dei passi che facciamo giornalmente.

Grazie a questa applicazione possiamo scoprire tutti i giorni quanto movimento effettivo abbiamo fatto a fine giornata. Un metodo molto comodo per chi ha bisogno di muoversi per tenere a bada la salute o anche per chi tiene molto alla propria linea.

C’è solo un piccolo problema, i nostri cellulari riescono a calcolare i nostri movimenti solo se li teniamo sempre con noi.

Molto spesso accade che, per distrazione o per poco interesse, non portiamo sempre i nostri cellulari con noi.

Questo potrebbe essere un problema, perché non verrebbero calcolati, in modo veritiero, tutti i passi effettivi che compiamo al giorno.

La cover con il laccio

La soluzione però esiste. Vediamo, perciò, che con questo trucco intelligente sarà facilissimo capire se ci muoviamo ogni giorno quanto serve.

Infatti, possiamo trovare sui siti online o nella maggior parte dei negozi specializzati, delle cover che fanno al caso nostro.

La cover è la copertura di cui il nostro cellulare ha bisogno per essere protetto dalle cadute improvvise, se vogliamo evitare di spendere soldi continuamente per aggiustarlo.

A questo proposito possiamo scoprire in questo articolo che proteggere lo smartphone dalle cadute non è mai stato così semplice grazie a questo oggetto.

Ma la soluzione di cui stiamo parlando è la cover con il laccio. Ideata appositamente per portare il nostro cellulare sempre con noi, legandolo a noi a tracolla come facciamo con le borse.

In questo modo, il nostro cellulare terrà, ogni giorno, il conto perfetto di tutti i nostri passi giornalieri.