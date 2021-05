Antiche strade medievali, una vista splendida sul mare e spiagge bianchissime in cui potersi riposare prendendo il sole. Troppo bello per essere vero?

Eppure, in Sardegna, esiste una piccola perla in cui è possibile trovare tutto questo e molto di più. Per questo motivo quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore. Scopriamo subito di che posto si tratta.

La perla della Sardegna

In pochissimi non conoscono per fama le bellissime spiagge della Sardegna. Quel che non tutti sanno è che nella costa Nord si nasconde un borgo antico e stupendo, unico per la sua vista sul mare. Parliamo di Castelsardo, uno dei borghi più belli d’Italia che si sviluppa a strapiombo sulle acque del Golfo dell’Asinara.

Qui sarà possibile perdersi tra le viuzze antiche della città medievale, gustando la buonissima cucina locale. Inoltre, gli amanti del mare non potranno perdersi le bellissime spiagge che si sviluppano a poca distanza dalla città.

Quest’estate dobbiamo visitare questo antico e stupendo borgo sardo a strapiombo sul mare che ruberà i nostri cuori

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore. Ma che cosa vedere a Castelsardo?

Sicuramente la città antica merita di essere visitata con calma. Camminando verso la sommità della collina su cui si sviluppa la città sarà possibile, infatti, godere di visuali mozzafiato.

Lungo la via, inoltre, sarà possibile gustare alcune delle specialità del posto. E tra queste la fantastica zuppa di pesce alla castellanese.

Arrivati in cima ad accoglierci troveremo l’antico Castello a strapiombo sul mare. Un’imponente struttura difensiva costruita nel Medioevo dalla famiglia genovese dei Doria.

Quando si sarà stanchi di camminare per le vie acciottolate della città ci si potrà dedicare al relax in spiaggia. A poca distanza dalla città si potranno visitare le bellissime spiagge della Marina di Badesi.

Approfondimento

Questa isola dai mari bellissimi scalda davvero il cuore ed è lontana dalle frotte di turisti