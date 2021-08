Ottenere un orto perfetto non è proprio semplicissimo, soprattutto per chi non ha il pollice verde e non ha esperienza nel settore. Ma non è un’impresa impossibile, se scegliamo verdure e ortaggi un po’ più difficoltosi da curare, basterà qualche accorgimento. Solitamente il primo step è individuare il luogo dove seminare e fare crescere le nostre piante. Che sia in giardino a terra o in vaso nel terrazzo, meglio scegliere una zona soleggiata e ventilata. Poi è indispensabile preparare il terreno, pulirlo da tutte le erbacce e sterpaglie, dissodare e concimare con cura. Infine potremo creare il letto di semina, per disporre quello che desideriamo. Ma non finisce qui, perché successivamente dovremo dare l’acqua e curare sia le piantine travasate che i semi più delicati. Occhio anche alla stagionalità, se non siamo degli esperti, possiamo seguire il calendario delle semine, per non sbagliare. Bisognerà seguire tutto il ciclo vitale della pianta, per evitare che possa ammalarsi e per ottenere un raccolto prospero. Ad esempio giugno e luglio sono i mesi ideali per seminare i finocchi, per poi raccoglierli abbondanti tra pochi mesi.

Pochi conoscono i segreti per ottenere strepitosi finocchi grandi e rigogliosi nell’orto in autunno

Quest’ortaggio non ama climi troppo gelidi, ma neanche quelli eccessivamente caldi. Ha bisogno di almeno 12 ore di luce, per non danneggiare il raccolto. Può capitare di trovare nell’orto finocchi di piccole dimensioni, senza capire le ragioni, ma in realtà la grandezza dipende da fattori fondamentali. Per questo motivo, dobbiamo individuare la varietà e la stagionalità giusta per non avere sorprese. Il finocchio romanesco e montebianco sono le varietà da raccogliere in autunno, a differenza di altre tipologie primaverili.

Terreno e concimi

La terra deve avere una consistenza non troppo compatta, ma soffice, per non ostacolare la crescita del grumolo (la parte bianca della pianta). Evitare eventuali ristagni d’acqua e provvedere a concimare con sostanze nutritive, come l’azoto, fosforo e potassio. Possiamo utilizzare compost classici o fertilizzanti naturali che stimolano la crescita. Per non trovare ortaggi minuscoli, posizionarli a una distanza di almeno 30 cm l’uno dall’altro.

Irrigazione e imbiancatura

Nonostante il finocchio detesti i ristagni d’acqua, è indispensabile tenere il terreno umido e mai asciutto del tutto. Quindi dosare con cura le irrigazioni e preferire quelle a goccia. Per ingrossare l’ortaggio, l’imbiancatura (o rincalzo) può essere un ottimo rimedio. Questa tecnica consiste nel ricoprire di terra il grumolo, ovvero la base del finocchio, impedendo la fotosintesi. Con questa operazione, eseguita ogni 2-3 settimane, il suolo sarà anche più ossigenato ed avremo più possibilità di trovare i nostri finocchi ingrossati.

