Perdere la coppia del calzino è un problema comune, spesso tendiamo a pensare che non riusciremo mai a capire dove siano andati a finire.

Nella nostra vita abbiamo sicuramente tutti collezionato diversi calzini della coppia che poi non sono più stati trovati e poi cestinati inevitabilmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In pochi sanno che esistono dei modi per riutilizzarli, in questo modo oltre che riciclarli andremo anche a risparmiare prezioso denaro.

Dopo aver letto questo articolo non butteremo mai più i nostri calzini spaiati grazie a questo geniale riutilizzo in casa.

Sacchetti profumati

Durante la primavera, siamo tutti presi dalle famose pulizie, svuotando e riempendo gli armadi di capi adatti alla nuova stagione.

Proprio per questa ragione possiamo riutilizzare i nostri calzini spaiati creando dei sacchetti per profumare gli abiti riposti nell’armadio.

Basterà prendere il calzino e riempirlo di fiori profumati a nostro piacimento, come la camomilla, la lavanda o gli aghi di rosmarino.

In questo modo otterremo dei veri e propri profumi per armadi.

Chiudiamo infine la parte superiore del calzino cucendola nel miglior modo possibile, così da conservare il profumo.

Se non siamo pratici non sarà un problema, potremo aiutarci con uno spago o un nastro.

Avremo, per i mesi a venire, un profumo inebriante e fresco: ovviamente se lo vorremo appendere sulle stampelle dell’armadio basterà fissarlo con una molletta per panni.

Se ne abbiamo a disposizione, sono preferibili i calzini in filo di Scozia.

Questi sono fatti di un materiale più traspirante e sottile che diffonderà più facilmente e rapidamente il suo straordinario profumo.

Ecco il motivo per cui non butteremo mai più i nostri calzini spaiati grazie a questo geniale riutilizzo in casa.

Soluzione per non perdere i calzini durante il lavaggio

Non è semplice risolvere il problema dei calzini spaiati ma possiamo adottare dei piccoli e semplici accorgimenti.

Un’ottima idea sarebbe quella di mettere tutti i calzini in un sacchetto di rete chiuso con una cerniera, altrimenti in una federa di cuscino.

In questo modo saremo sicuri che nel lavaggio siano tutti insieme e non vengano dispersi, per lo meno potremo avere i calzini accoppiati finalmente.