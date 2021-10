L’arrivo delle temperature più rigide ha indotto la maggior parte di noi a fare un calcolo delle proprie utenze domestiche. Se però si dovessero tagliare i costi, esistono vari metodi per fare un po’ di economia. Per fortuna si può arrivare a ridimensionare il proprio budget in maniera elementare senza rinunciare alle comodità, grazie a delle piccole astuzie alla portata di tutti. Infatti pochi lo sanno, ma per risparmiare soldi ed energia di lavastoviglie basta un oggetto che tutti abbiamo. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo fare per risparmiare delle cifre considerevoli all’interno delle nostre bollette.

I trucchi per ridurre i consumi in bollette e detersivo

I primi escamotage da seguire sono quelli che metteremmo in atto con l’elettrodomestico gemello, la lavatrice. Quindi bisogna lavare solo nel momento in cui il carico è pieno e utilizzare un’adeguata quantità di detergente. Infatti nessuno lo sa ma la quantità di detersivo che tutti noi usiamo per il bucato lo lascia sporco e a lungo andare tende a rovinarlo. Lo stesso vale per la lavastoviglie. Se è di dimensioni ridotte consigliamo di utilizzare solo mezza pastiglia. Se no, una buona idea può essere moderare la quantità di detersivo liquido. Infatti, un maggiore spreco di sapone non rende i piatti più puliti, ma al contrario non li fa risciacquare bene.

Proseguiamo consigliando di inserire i piatti sempre a bassa temperatura per risparmiare energia. Se questi sono molto sporchi, si effettuare un sommario prelavaggio a mano. Attenzione però, non tutte le stoviglie sono compatibili con questo elettrodomestico: ecco perché questi tre utensili da cucina non vanno mai messi in lavastoviglie. È anche necessario procedere con una manutenzione accurata e periodica in modo da preservarne una corretta funzionalità.

Pochi lo sanno, ma per risparmiare soldi ed energia di lavastoviglie basta un oggetto che tutti abbiamo

Infine sconsigliamo anche di impostare il programma di asciugatura che risulta particolarmente esoso dal punto di vista energetico. Quindi consigliamo di procedere armandosi di panno e pazienza. Se vogliamo però risparmiarci questa operazione esiste un trucco veloce e intelligente. Alla fine del programma della lavastoviglie basta aprirla leggermente e fare fuoriuscire il calore contenuto al suo interno. Adagiare poi sullo sportello un panno in microfibra. Dopo un po’ tutta l’umidità verrà assorbita da questo oggetto fatto di materiale assorbente. Potremo dunque poi rimuovere le suppellettili senza fare troppa fatica.

